Директора курганского аэропорта судят за спиленную березу

В курганском городском суде во вторник, 9 июля, состоялось очередное заседание по уголовному делу директора курганского аэропорта Дмитрия Коваленко. Его обвиняют в организации вырубки кленов, тополей и одной березы на территории аэровокзала. Сегодня суд допросил важного свидетеля со стороны обвинения – эксперта по организации воздушного движения.

Как сообщила «Новому Дню» адвокат Коваленко Ирина Смыкова, гособвинитель заявил в качестве свидетеля сотрудника ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ». По оценке Смыковой, вопросы, которые прокурор задавал свидетелю, не прояснили суть вопроса. Так считает и сам Коваленко.

«Свидетеля спросили, что вам известно об обстоятельствах вырубки деревьев. Он, конечно, ответил, что ничего. Еще один вопрос: мешают ли деревья полетам? «Корпорация по организации воздушного движения» контролирует работу диспетчеров. Нет, диспетчерам, естественно, деревья не мешают. Они же не отвечают за безопасность на территории аэровокзала», – прокомментировал сегодняшний судебный процесс Коваленко.

Уголовное дело в отношении исполнительного директора курганского аэропорта было возбуждено в ноябре 2017 года по ч.3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Следователи регионального УМВД настаивают, что Коваленко, решив спилить насаждения, нанес государству ущерб на сумму более 2 млн рублей. Сам подсудимый считает обвинения абсурдом, напоминает, что речь идет о безопасности полетов и ссылается на федеральные авиационные правила по содержанию аэродрома.

До сегодняшнего дня суд выслушал нескольких свидетелей. В их числе подчиненные Коваленко, которые подтвердили факт вырубки деревьев. Также на суде выступил экс-глава курганского аэропорта Виктор Важенин, проработавший в курганском аэропорту более 40 лет.

Важенин, как уточнила «Новому Дню» адвокат Дмитрия Коваленко Ирина Смыкова, поддержал коллегу и объяснил суду, почему деревьям не место рядом с подобными объектами: тополиный пух, листья и ветки деревьев при попадании в двигатель самолета могут вызвать пожар судна, что чревато гибелью людей.

Свою позицию суду изложил и привлеченный следствием эксперт. Ценность спиленных в Кургане деревьев оценивал доктор биологических наук из Удмуртского государственного университета Николай Науменко. Ботаник заявил суду, что, по его мнению, деревьев вблизи взлетно-посадочной полосы быть не должно: колонии птиц, которые гнездятся на деревьях, представляют опасность для самолетов.

Как сообщил «Новому Дню» Дмитрий Коваленко, пока его судят, федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 15 июня 2019 года выдало курганскому аэропорту предписание, в котором приказано удалить растительность на аэродроме Кургана.

Курган, служба информации

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