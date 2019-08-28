Курганский аэропорт могут закрыть из-за березы

В среду, 28 августа, в Курганском городском суде проходит очередное заседание по делу директора курганского аэропорта Дмитрия Коваленко. Его судят за спиленную березу, вырубку нескольких кленов и тополей. Работы проводились ради обеспечения безопасности полетов, но закончились возбуждением уголовного дела и угрозой закрытия аэровокзала.

Сегодня суд предоставил слово самому Дмитрию Коваленко. Директор аэровокзала заявил, что количество деревьев сокращалось исключительно с целью безопасности. В деревьях гнездятся птицы, которые способны стать причиной авиакатастрофы.

Коваленко сослался на федеральные авиационные правила по содержанию аэродрома и напомнил суду про последнее авиационное ЧП с птицами, когда 15 августа борт «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле.

«За годы моей работы в Кургане произошло три инцидента с участием птиц: два с самолетами авиакомпании «Руслайн» и один с бортом «ЮТэйр», – сказал Коваленко.

С момента возбуждения уголовного дела в отношении Дмитрия Коваленко, вырубка деревьев в курганском аэропорту прекращена. И это, по словам подсудимого, напрямую влияет на безопасность воздушных перевозок.

Проблема известна и регулятору отрасли – Росавиации. В одном из последних докладов Росавиации курганский аэропорт отмечен как проблемный с точки зрения неблагоприятной орнитологической обстановки.

«Если не будут предприняты меры, это может стать причиной отзыва лицензии у курганского аэропорта», – заявил сегодня в суде Коваленко.

Как сообщал «Новый День», в отношении Коваленко было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Следователи регионального УМВД настаивают, что Коваленко, решив спилить насаждения, нанес государству ущерб на сумму более 2 млн рублей. Потерпевшей стороной является территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганских областях.

До сегодняшнего дня суд выслушал нескольких свидетелей. В их числе подчиненные Коваленко, которые подтвердили факт вырубки деревьев. Также на суде выступил экс-глава курганского аэропорта Виктор Важенин, проработавший в курганском аэропорту более 40 лет.

Важенин, как уточнила «Новому Дню» адвокат Дмитрия Коваленко Ирина Смыкова, поддержал коллегу и объяснил суду, почему деревьям не место рядом с подобными объектами: тополиный пух, листья и ветки деревьев при попадании в двигатель самолета могут вызвать пожар судна, что чревато гибелью людей.

Свою позицию суду изложил и привлеченный следствием эксперт. Ценность спиленных в Кургане деревьев оценивал доктор биологических наук из Удмуртского государственного университета Николай Науменко. Ботаник заявил суду, что, по его мнению, деревьев вблизи взлетно-посадочной полосы быть не должно: колонии птиц, которые гнездятся на деревьях, представляют опасность для самолетов.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 28.08.19

Спикер курганской облдумы извинился перед депутатами из- за нового бюджета Зауралья. / Курганские стройки проверит федеральный министр Якушев. / Тюменский епископ обвинил курганскую епархию в мракобесии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»