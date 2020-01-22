В Кургане опять горела многоэтажка: спасено 27 человек

В Кургане на ул. Куйбышева, 187 в среду, 22 января, произошел пожар. Как сообщает МЧС Курганской области, загорелась кухня в одной из квартир девятиэтажного дома. Площадь пожара – около 3 кв метров.

«В считанные секунды, несмотря на небольшую площадь возгорания, плотный едкий дым начал активно проникать в другие квартиры, распространился на весь подъезд», – сообщает региональное управление МЧС.

Спасатели с помощью масок эвакуировали 27 человек, трое из них – дети. Пострадавших нет.

Сообщение о ЧП поступило в 11:12 часов, в 11:30 пожар был ликвидирован. Причина устанавливается. В ведомстве уточнили, что загорелась мебель на кухне.

20 января в Кургане также горел многоквартирный дом. Пожар произошел в одной из квартир десятиэтажки на ул. Дзержинского, 31а. Спасателям пришлось эвакуировать 17 человек.

Курган, служба информации

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