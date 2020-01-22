В УМВД Зауралья прокомментировали автобойню на парковке отдела полиции и озвучили сумму ущерба

В управлении МВД Курганской области рассказали подробности нападения 37-летнего мужчины на машины, припаркованные у отдела полиции «Шумихинский».

Как сообщал «Новый День», в ночь на 19 января 37-летний безработный житель Шумихи в состоянии алкогольного опьянения на своей машине ВАЗ намеренно повредил служебные и личные автомобили, припаркованные возле здания межмуниципального отдела МВД России «Шумихинский». Пострадали два автомобиля полиции и две машины, принадлежащие сотрудникам УМВД.

«Общий ущерб составил более 65 тысяч рублей», – прокомментировали 22 января в региональном полицейском главке.

По данным УМВД, злоумышленник, разбив машины, на своем автомобиле скрылся с места происшествия, а по дороге совершил еще одно преступление.

«Скрывшись с места происшествия, злоумышленник заехал на АЗС, где потребовал заправить его автомобиль. Получив отказ, гражданин намеренно наехал на колонку автозаправочной станции. Информация о происшествии на АЗС поступила в дежурную часть отдела, когда полицейские уже вели розыск водителя, повредившего служебный транспорт. На задержание был ориентирован ближайший наряд ГИБДД», – добавили в УМВД.

Как ранее «Новому Дню» сообщали в СУ СКР по Курганской области, когда мужчина уходил от погони, он повредил пятый автомобиль – машину контрольно-постовой службы. Таким образом пьяный автовандал за ночь разбил три служебные машины, две частные и повредил колонку АЗС.

Остановить пьяного курганца удалось с помощью погони и применения силовиками табельного оружия – стреляли по колесам ВАЗа.

Злоумышленник задержан, следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Курган, служба информации

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