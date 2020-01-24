Курганские власти рассказали про газификацию города, где до сих пор топят дровами

До конца 2020 года в Курганской области будет решен вопрос с газификацией города Куртамыш. К декабрю 1250 абонентов смогут подключиться к системе газоснабжения, сообщает пресс-служба губернатора.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году губернатор Вадим Шумков провел переговоры с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. По итогам встречи достигнута договоренность, что к 2023 году газ получат все райцентры и города Курганской области. Сейчас в Зауралье 10 территорий не имеют газа – топят дровами.

Газификация Куртамыша была запланирована на 2020 год. В планах Газпрома – завершение строительства газопровода-отвода и газораспределительной станции для газификации Куртамыша.

В четверг, 23 января, губернатор Шумков провел выездное совещание по плану комплексного социально-экономического развития Куртамышского района.

«Очень хорошо развивается территория. В этом году мы в два раза увеличиваем объем финансирования по дорожному фонду, поэтому жители увидят большое количество дорожных ремонтов. Будет отремонтировано 53 км региональной дороги Курган-Куртамыш-Целинное, девять из которых проходят по территории города, еще порядка пяти километров разводящих дорог в самом Куртамыше, позанимаемся освещением, заменой остановочных комплексов», – отметил Вадим Шумков и добавил, что на дорожную кампанию района в 2020 году запланировано 70 млн рублей.

Дороги, газификация, социальные меры поддержки стимулируют в территории развитие экономики. «Очень радует серьёзный подход к экономике. Если в прошлом году инвестиции составляли чуть менее 50 млн рублей, то по этому году общий план по инвестиционным проектам – более 450 млн рублей, более 100 новых рабочих мест получит территория», – резюмировал губернатор.

Напомним, на территории Курганской области с 2019 года запущено несколько программ, с помощью которых предприниматели и фермеры на льготных условиях могут получить землю и оформить кредиты. Также в регионе действует действуют меры поддержки, связанные с жилищным строительством. Благодаря возможности получить земельный участок по упрощённой схеме, древесину и домокомплекты по льготной цене, субсидии, кредиты и займы на индивидуальное жилищное строительство по сниженной процентной ставке и другим мерам, включённым в проект «Курганская область зовёт», у жителей района есть возможность улучшить жилищные условия, а у фермеров привлечь специалистов на село.

Курган, служба информации

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