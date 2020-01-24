Курганская прокуратура оценит заявление «Водного союза» об отказе обслуживать канализацию

Прокуратура Курганской области начала проверку информации о возможной остановке работы канализационной системы в Варгашах. Об этом 24 января сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В облпрокуратуре уточнили, что «надзорные мероприятия» уже проводятся. «Будет дана оценка законности действий ресурсоснабжающей организации», – уточнили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», накануне руководство «Водного союза» выступило с официальным сообщением: «С 30 января 2020 года прием и перекачка стоков в Варгашах больше не входит в обязанности «Водного Союза» и не находится в зоне эксплуатационной ответственности предприятия».

«Водный союз», имея статус гарантирующего поставщика услуг, объясняет свое решение тем, что департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области не утвердил «Водному союзу» тариф на водоотведение в п. Варгаши на 2020 год.

В областном правительстве данную информацию подтверждают и объясняют, почему тариф, предложенный «Водным союзом» не был утвержден.

«Предложенный тариф предполагает расходы на очистку сточных вод. Фактически в посёлке Варгаши такие услуги не оказываются – в муниципальном образовании нет очистных сооружений», – прокомментировали «Новому Дню» в региональном департаменте цен и тарифов.

Чтобы не остановить работу канализационной системы в Варгашах, где проживает более 9 тыс человек, региональные власти предложили коммунальной компании свой вариант решения проблемы.

«Правительство Курганской области для разрешения проблемного вопроса предложило компании «Водный союз» заключить договор гражданско-правового характера с администрацией на отведение жидких бытовых отходов (ЖБО) . Это не регулируемый государством вид услуги. Отведение ЖБО отличается от водоотведения тем, что в первом варианте не предусмотрена очистка сточных вод. В рамках такого договора «Водный союз» мог бы продолжать свою деятельность», – прокомментировали в пресс-службе курганского губернатора. Представители «Водного союза» согласились, но обозначили свою цену, которая два раза превысила действующий в 2019 году тариф на водоотведение. «Это не позволило урегулировать вопрос», – прокомментировали в облправительстве.

«Водный союз» несколько лет назад арендовал сети водоснабжения и водоотведения в Варгашах. За это время за счет тарифа компания построила в поселке пять канализационно-насосных станций, став «канализационным» монополистом территории. Без этих насосных станций оказание услуг по водоотведению и по отведению жидких бытовых отходов в Варгашах невозможно.

После серии безрезультативных переговоров с коммунальщиками, правительство Курганской области не намерено пересматривать тариф в пользу «Водного союза» и включать в него несуществующие услуги.

«Правительством Курганской области предпринимаются меры для урегулирования вопроса, ситуация находится на контроле. Прорабатывается вопрос строительства очистных сооружений в посёлке», – резюмировали в пресс-службе курганского губернатора.

Курган, Варгаши, служба информации

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