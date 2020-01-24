Курганские чиновники отдали свои премии, чтобы помочь инвалидам

Сотрудники правительства Курганской области собрали более 1,2 млн рублей, чтобы помочь инвалидам.

Как сообщает 24 января пресс-служба губернатора, двое детей с ограниченными возможностями здоровья получат современные кресла-коляски на общую сумму 600 тысяч рублей, для 18-летней девушки установят откидной пандус. Для восьми взрослых инвалидов закажут функциональные кровати «Армед» с электроприводом RS201 и матрасы к ним на сумму 560 тысяч рублей. Также около 70 тыс рублей направлено на покупку дорогостоящих противоопухолевых препаратов и противосудорожных лекарств троим детям.

По информации «Нового Дня», работники облправительства, включившись в благотворительную акцию, в том числе пожертвовали свои премии, которые им были выплачены из правительственного гранта.

Этот грант, напомним, в 2019 году за свою эффективность от Минфина РФ получил курганский губернатор Вадим Шумков. Как сообщал «Новый День», средства региону – 614,6 млн рублей, были выделены российским правительством с формулировкой «за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ». Глава региона тогда принял решение, что часть средств из гранта получат ветераны Зауралья. И в декабре 2550 пожилых курганцев единовременно получили по 10 тыс рублей.

«Адресную помощь детям может оказать каждый желающий. На сайте главного управления социальной защиты населения Курганской области в разделе «Твори добро» размещена информация о нескольких ребятах, каждому из которых, несмотря на юный возраст, уже пришлось пережить много трудностей. И они очень нуждаются в поддержке», – призывает курганцев пресс-служба правительства Зауралья.

Курган, служба информации

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