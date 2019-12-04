Из гранта, который губернатор Шумков получил за свою эффективность, курганские ветераны получат выплаты

Ветераны Курганской области получат единовременную «губернаторскую» выплату. На эти цели глава Зауралья Вадим Шумков выделяет 25, 5 млн рублей. Участники Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей и семьи, потерявшие мужчин в результате конфликтов в «горячих точках», получат из бюджета региона по 10 тыс рублей.

Деньги на «губернаторские» выплаты будут выделены из правительственного гранта, который накануне Шумков получил из Минфина РФ за свою эффективность. Как сообщал «Новый День», средства региону – 614,6 млн рублей, выделены российским правительством с формулировкой «за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ».

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, решение о единовременной помощи принял губернатор Вадим Шумков. Документы для финансовой помощи сейчас готовит областное правительство. Сами выплаты планируются в декабре 2019. По 10 тыс рублей получат 2550 курганцев.

В облправительстве перечислили получателей: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.В список получателей также войдут родители и вдовы погибших или умерших вследствие ранений военных, которые служили в «горячих точках» – в Чечне и Афганистане. Обязательное условие – получатели в этой категории должны достигнуть возраста 50 и 55 лет (соответственно женщины и мужчины).

О своем решении выделить из гранта средства для ветеранов Шумков ранее заявлял во время своего первого эфира в соцсетях, который он провел 27 ноября. «Это то немногое, что мы можем сейчас сделать для ветеранов. Мирное развитие страны и области было бы невозможно без тех, кто отдал жизнь и здоровье, защищая нас», – сказал глава региона Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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