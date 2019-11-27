Курганский губернатор Шумков в прямом эфире ответил на жесткие вопросы

В среду, 27 ноября, губернатор Курганской области Вадим Шумков впервые провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». Почти полтора часа глава региона отвечал на вопросы жителей в режиме онлайн, сделал ряд громких заявлений и искренних признаний. «Новый День» собрал самые яркие цитаты стримера-дебютанта Шумкова.

Ровно в 17 часов, как и анонсировалось, Вадим Шумков появился в эфире. Люди ждали. С первых секунд зрителями трансляции стали более 3 тыс человек. Губернатор, который сегодня впервые опробовал такой формат общения, выглядел уверенно и спокойно.

Шумков сразу обозначил правила такого диалога. «Все ваши сегодняшние вопросы, которые решаемы, имеют практическое исполнение, перейдут под мой личный контроль. Но чудес ждать не стоит: на решение большинства проблем нужны сотни миллиардов», – уточнил Шумков.

В это время на экране уже один за другим мелькали вопросы. Размах тем – от насекомых в подвале многоэтажки до административной реформы, проблем энерготарифов и здравоохранения, страхов из-за добычи урана и создания в Зауралье комплекса по переработке отходов первого и второго класса опасности на базе полигона «Щучье».

Про чиновников и колотушку

«75 процентов вопросов – это вопросы местного значения. Учитывая такой вал вопросов местного значения, это говорит о том, что система слабовата, мягко говоря... Если мне задали 2000 вопросов, на которых висят десятки исполнителей, а услугу вы не получаете, то какие должны быть выводы? Исполнителей меньше – эффективность больше. Я каждый день практически проезжаю по Курганской области и вижу одну и ту же картину: есть поселенческая администрация, есть зарплата, маленькая, но есть. Не нравится – не работайте. Дороги не чищены, фонари не горят, основные вопросы не выполняются», – заявил Вадим Шумков, отвечая на первый вопрос, посвященный чиновникам и их количеству.

Позднее, отвечая на многочисленные проблемные вопросы про недоработку чиновников, управляющих компаний Шумков обратился к курганцам с просьбой: «Вот вы просите лично меня навести порядок там-то, разобраться с тем-то, но не могу я все время бегать с колотушкой и бить глав по головам. Помогайте мне! Вы себя недооцениваете. Коммуналка, ЖКХ, экономика – не занимается этим конкретное ответственное лицо, значит приходите и спрашивайте с него. Одному мне будет тяжеловато. Эти тысячи и тысячи чиновников работают за ваши деньги, получают зарплату вашими налогами. Эффективность без вас не будет полной. Если не работает тот, кто должен поработать – уже тогда обращайтесь ко мне», – призвал Шумков.

Про уран, ядерные отходы и использованные батарейки

Сегодня Вадим Шумков впервые прокомментировал планы компании «РосРАО», получившей в 2019 году статус федерального оператора по обращению с отходами 1 и 2 класса опасности, создать на базе полигона «Щучье» комплекс по переработке этих самых отходов. Ранее на полигоне уничтожалось химоружие.

«Так, вопрос про Щучье. Какие ядерные отходы? Кто об этом говорит? Полигон 10 лет назад был построен для уничтожения химоружия. И одна седьмая уничтоженного химоружия страны прошла через этот завод. Сейчас там хотят перерабатывать отработанные батарейки, которые валяются под вашими ногами. Там будут утилизировать лампы, которые отравляют почву. Это, по сути, бытовые отходы. Плюс мы получим 400 рабочих мест», – прокомментировал Вадим Шумков.

Не оставил без внимания Шумков и почти 20 вопросов активистов, которые выступают против добычи урана в Зауралье. Тема для Зауралья настолько острая, что «Новый День» приводит цитату Шумкова стенограммой. Она длинная, но не каждый день первое лицо области говорит об этом в прямом эфире.

«Много вопросов по добыче урана. Прямо урановый шлейф навис над Курганской областью. Я много общался с экспертами и представителями госкорпорации «Росатом», с компанией, которая с «Росатомом» никак не связана. Хотя что такое «Росатом»? Это госкорпорация, то есть, по сути, это государство. Если не добывать сырье, то нам нечем будет защищаться, и это вопрос безопасности.

Второе. Сегодня Швеция, Канада, Швейцария, США добывает такое же сырье точно таким же путем – методом подземного выщелачивания, и на меньших глубинах, чем в Курганской области. Третье. Говорят, что кто-то от этого заболеет или умрет. Тогда давайте замерять радиационный фон. Мы меряем каждую неделю в том числе через лабораторию и гидромет, делаем заборы воды, почвы, воздуха – гамма-фон в норме.Данная тема абсолютно открыта. Мы переговорили с «Росатомом». Договорились, что 15-30 декабря на базе областной думы проведем круглый стол. Приглашаем прессу, экспертов, без истерик, без ора разобрать проблему. Дальше. Те, кто захочет позаниматься проблемой вблизи. Пожалуйста, включаемся в делегацию, едем на место, замеряем, смотрим. Но без провокаций и без паники.

Я – губернатор. Я заинтересован в том, чтобы на этой земле было безопасно. Я здесь родился. Здесь более 350 лет проживали мои предки. Я их знаю по именам. Почему же я должен дать кому-то отравить эту территорию? Вопрос закрыт», – отрезал Шумков.

Совет энергоолигархам: «надо меньше зарабатывать»

Предсказуемо, что одной из ключевых тем эфира стали энерготарифы, которые удивляют даже президента страны Владимира Путина. Как сообщал «Новый День», тариф на электроэнергию для бюджетных учреждений и предпринимательства в Зауралье на 40-50% выше, чем в других субъектах РФ.

«Я обращаюсь к тем, кто расстраивается из-за снижения тарифов. Кто будет расстраиваться – сочувствую. Не стоит поднимать шум, привлекать свои СМИ, и советую спокойно отнестись к нашей работе. Зауралье – это не тот регион, где можно повышать тариф. Придется смириться. И придется зарабатывать меньше», – заявил губернатор Шумков, отвечая на вопрос, будет ли проводиться работа по снижению тарифов.

Как заявил Вадим Шумков, к ситуации, сложившейся с энерготарифами в Зауралье, региональное правительство подключило ФАС, Минэнерго РФ и российское правительство. Энергокомплекс Зауралья, напомним, контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков.

Про газ: больше топить дровами и соломой не будем

Сегодня во время своего прямого эфира Шумкову пришлось еще раз коснуться планов Зауралья по газификации. 10 районов региона до сих пор не имеют доступа к голубому топливу. Работа по газификации четырех муниципалитетов уже началась. Как сообщал «Новый День», еще шесть территорий в 2020 году дополнительно будут включены в инвестиционную программу Газпрома, о чем Шумков договорился с главой энергетической компании Алексеем Миллером буквально на днях.

«Перед этим (газификацией шести районов, – прим. Ред.) хорошо поработаем. В первом полугодии 2020 года поймем, сколько это будет стоить и как будем разводить газ до жителей. До 2023 года включительно все муниципалитеты Зауралья, где, как правильно вы говорите, до сих пор топят дровами и соломой, будут газифицированы», – подтвердил свои планы Вадим Шумков.

Про дороги

В 2019 году в Зауралье было отремонтировано рекордное количество дорог. «В целом отремонтировали более 350 км дорог и 41 км в Кургане. Последние три десятилетия такого в регионе не было. Плюс новый мост ЖБИ», – напомнил Шумков.

В 2020 году дорожная кампания продолжится. Объектов много. Пообещал губернатор строительство подъездной дороги к микрорайону Теплый стан, судьбой которой активно интересовались курганцы. «Постараемся за пятилетку не забыть никого. Планов громадье. В регионе много лет была практика перекрывать прошлогодние обещания позапрошлогодними. Я эту практику прекращаю», – прокомментировал губернатор.

«Красть в Зауралье больше нечего»

Одной из самой ярких цитат Шумкова во время сегодняшнего эфира стала фраза, что «красть больше нечего».

Люди пожаловались главе региона на ужасное состояние Горсада, а он им ответил: «Друзья, я получил наследство. Аэропорт, водоканал, Горсад… Это все было кому-то когда-то отдано. Горсад сдали в аренду за 5 тыс рублей в месяц. Более 7 га в центре города. Не маловато? Аэропорт отдали. Потом приезжает собственник – молодой человек. Обсуждаем с ним, что в Москву из Кургана нужны два рейса. Он согласен, но дайте, говорит, 170 млн субсидию, тогда будет рейс. Водоканал отдали на 49 лет, прописали сумму инвестиций, но когда эти инвестиции арендатором будут вложены, не уточнили. А теперь арендатор требует повысить тариф на 40%, либо мы сорвем нацпроект по чистой воде. Красть в Курганской области больше нечего. Можно работать, можно развивать, но красть больше нечего. Это я говорю всем, кто заинтересован. Я пришел сюда работать не на чиновников, и не на бизнес, а на Курганскую область».

Медицина и зарплаты

Сегодня Шумков в очередной раз пообещал здравоохранению Зауралья глубокую перезагрузку. «К великому моему удовольствию, нас поддерживает федерация. С 1 июля 2020 года запускается федеральная программа на 5 лет, она в деньгах больше 500 млрд рублей. И посвящена программа модернизации первичного звена, куда входят и поликлиники, и ЦРБ, и ФАПы. На эти деньги будем модернизировать эти объекты», – анонсировал Шумов.

Напомнил глава региона о своем обещании повысить эффективность расходов в медучреждениях. В результате удалось найти дополнительные средства на выплаты сотрудникам и на ремонты больниц. Речь идет об экономии, которая сложилась в результате повышения энергоэффективности медицинских учреждений, организационно-штатных изменений в лечебных организациях, повышения конкуренции на торгах. И за текущий год удалось дополнительно изыскать порядка 160 млн рублей. Из них около 114 млн рублей направлены на выплаты медицинским работникам (повышение окладов и стимулирующие выплаты).

Немного о личном

В конце эфира Вадим Шумков ответил на вопросы, которые вряд ли он когда-то публично обсуждал. «Спрашиваете, как выдерживаю такой график. Сам не понимаю. За последние две недели 32 перелета. Вернулся в Курган – выдохнул», – признался Шумков.

Курганцев интересовали даже имена питомцев семьи Шумковых – собака Хати, кот Мурзик и подобранная на улице кошка Маруся, и какие книги любит читать губернатор. «Читать люблю историю. – говорит Шумков. – Все, что сейчас происходит, все уже описано историками».

В конце эфира Шумков поблагодарил всех зрителей за вопросы и, главное, за доверие. Глава Зауралья пообещал и дальше использовать такой формат общения с жителями области. Практически все зрители досмотрели эфир до конца.

Создатель «Рейтинга эффективности губернаторов», автор влиятельного телеграмм-канала «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов кратко прокомментировал дебют Шумкова. «То, что губернатор вышел в соцсети – это правильно, это прекрасно. Что касается заявлений, которые он сделал, то тут главное, чтобы глава региона, когда он транслирует свою позицию, чувствовал в себе силы», – говорит Давыдов.

Эксперт по продвижению в соцсетях, автор многочисленных книг и бестселлеров по интернет-маркетингу Дмитрий Румянцев тоже уверен, что чиновники такого ранга должны выходить в эфир.

«То, что губернаторы и вообще политики начинают идти в соцсети, тем более, проводить эфиры, – это очень хорошо. Обратная связь в комментариях объективно может улучшить работу чиновников в разы. И вообще не мешает посмотреть своим избирателям в глаза и сделать много удивительных открытий», – прокомментировал Румянцев.

Напомним, Шумков и ранее общался напрямую с курганцами, но тогда это было точечное общение. Губернатор со своего мобильного телефона звонил людям, которые жаловались губернатору в соцсетях, чтобы узнать – справились ли его подчиненные, которым он поручал решить эту проблему, с поставленной задачей.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 27.11.19

Глава Зауралья посоветовал энергетикам меньше зарабатывать: «придется смириться». / Губернатор Шумков рассказал про «ядерные отходы в Зауралье». / Губернатор Шумков: «красть в Курганской области больше нечего». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»