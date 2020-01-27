В Курганской области перед думскими выборами обновят схему избирательных округов. Причина

Избирком Курганской области готовит законодательную инициативу, связанную с корректировкой избирательных округов Зауралья. Об этом сообщается в документах избирательной комиссии.

Заседание избиркома Зауралья, на котором будет рассмотрен вопрос о законодательной инициативе избирательной комиссии, состоится во вторник, 28 января. Как сообщили «Новому Дню» в облизбиркоме, комиссия направит свою инициативу депутатам областной думы, которые должны узаконить право корректировки существующей схемы избирательных округов. Если депутаты инициативу поддержат, то затем обновленная схема будет представлена депутатам Зауралья уже на утверждение.

Как уточнили в избиркоме, схема избирательных округов в последний раз утверждалась в 2015 году, она была принята депутатами на десятилетний срок – до 2025 года. И за это время документ устарел: в регионе появилось много новых домов, СНТ, какие-то жилые дома, напротив, были снесены и расселены. Действующая в регионе схема включает в себя 17 одномандатных округов.

Напомним, в 2020 году в Курганской области пройдут выборы в областную думу седьмого созыва. Дата проведения выборов уже определена – 13 сентября. Облдума действующего созыва состоит из 34 депутатов, которые избирались по одномандатным округам и по партийным спискам.

Курган, служба информации

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