Путин сменил состав президиума Госсовета: в него вошел только один уральский губернатор

Президент Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета. Распоряжение президента опубликовано 27 января на официальном интернет-портале правовой информации.

В новый состав вошли восемь глав регионов, в их числе губернатор Курганской области Вадим Шумков. Также Путин включил в список губернаторов Санкт-Петербурга, Волгоградской, Сахалинской, Тверской областей, глав Кабардино-Балкарской Республики, Алтайского края и Республики Башкортостан.

До сегодняшнего дня в состав президиума Госсовета входил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов, но в ходе ротации он из списка исключен.

Напомним, Госсовет, который является совещательным органом главы государства, возглавляет президент Путин. 15 января 2020 года, когда глава государства обратился к Федеральному собранию и предложил внести изменения в Конституцию страны, прозвучал тезис об усилении роли Госсовета. В частности, статус Госсовета планируется прописать в Конституции.

Курган, Салехард, служба информации

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