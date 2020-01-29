Экс-сотрудница курганской больницы вернет взятки, за которые семь лет помогала бизнесменам выигрывать торги

В Курганской области вынесен приговор экс-заведующей клинико-диагностической лабораторией ГБУ «Курганская областная клиническая больница». Медик с 2011 по 2018 годы за взятки помогала екатеринбургской компании побеждать в торгах, сообщает СУ СКР по Курганской области. Подсудимая не только вернет всю взятку – 2 млн рублей, но и заплатит штраф, превышающий сумму откатов.

Уголовное дело по ст. 290 УК РФ (взятка) было возбуждено в 2019 году в отношении 56-летней жительницы Кургана. С 2011 по 2018 годы подсудимая, занимая должность заведующей клинико-диагностической лабораторией ГБУ «Курганская областная клиническая больница», систематически помогала бизнесменам побеждать в госторгах.

По версии следствия, заведующая, хоть это и не входило в ее должностные обязанности, оформляла техническую документацию для проведения госторгов. И делала она это в пользу ЗАО «Вектор-Бест-Урал» (Екатеринбург). За это медик через посредников получила от уральских бизнесменов около 2 млн рублей. Помощь была эффективной: техническое описание объекта закупки полностью соответствовало оборудованию, представленному взяткодателем. И по результатам торгов ГБУ заключались контракты с указанным предприятием.

«Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением нужд государственных и муниципальных служб на 1 год. Также по решению суда конфискованы денежные средства в общей сумме взятки около 2 миллионов рублей», – сообщает региональный Следком.

Как сообщал «Новый День», в конце 2018 года, когда Курганскую область возглавил губернатор Вадим Шумков, в курганском здравоохранении начался глубокий аудит.

По итогам проверок районных больниц, инициированных Вадимом Шумковым, выявлены избыточные траты на 238 миллионов рублей. В основном, бюджетные деньги исчезали при проведении госторгов.

Сэкономленные средства по решению облправительства были направлены на ремонт лечебных учреждений и повышение зарплат медицинскому персоналу.

Курган, служба информации

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