Курганцам объяснили, что делать с первыми квитанциями от мусорного регоператора

Региональный мусорный оператор ООО «Чистый город» готов выставить жителям Курганской области первые квитанции на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Курганцы получат их до 8 февраля, об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов.

«До 8 февраля жители Курганской области получат квитанции по оплате услуг регионального оператора. Оплата для граждан составит 88,95 рублей для города Кургана и 79,58 рублей для других населенных пунктов. Произвести оплату можно будет в отделениях Почты России, в отделениях Сбербанка, через мобильное приложение Сбербанк онлайн и через сервис онлайн оплаты на сайте регионального оператора, который будет доступен к 20 февраля», – рассказал глава департамента.

Представители регоператора не исключают, что в некоторых случаях потребуется корректировка данных, указанных в платежном документе. В этом случает жители региона смогут обратиться в Расчетный центр регионального оператора. Он уже открыт и находится в Кургане по адресу: ул. Советская, 85. Для жителей других территорий Зауралья в течение февраля будут работать мобильные группы регионального оператора. Информацию о работе мобильных групп разместят непосредственно на квитанции, пообещал директор ООО «Чистый город» Владимир Пестриков.

По его прогнозам, с пиковым наплывом посетителей расчетный центр справится в течение первых трех месяцев, после чего перейдет в штатный режим работы, занимаясь в основном корректировками, связанными со сменой собственников жилья и количеством проживающих.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2020 года в Зауралье стартует мусорная реформа – регион переходит на новую систему обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы). За сбор, транспортировку, утилизацию ТКО, содержание мусорных полигонов единолично отвечает мусорный регоператор, а не разрозненные структуры. В том числе, от данного процесса отстранены управляющие компании.

Статус мусорного оператора по итогам конкурса получила курганская компания ООО «Чистый город». К вывозу мусора регоператор по договору подряда подключил перевозчика – ООО «Компания «Экосистема».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 29.01.20

В Кургане из окна многоэтажки выпал семилетний мальчик. / Курганские медики рассказали полпреду Цуканову о готовности Зауралья к эпидемии коронавируса. / Курганские силовики завершили расследование по делу vip-браконьеров из Тюмени. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»