Газпром подтвердил свою готовность газифицировать Зауралье быстро и вне плана

В правительстве Курганской области подтвердили информацию, что «Газпром» готов дополнительно газифицировать шесть районных центров Курганской области.

Как сообщал «Новый День», осенью 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков в Санкт-Петербурге провел переговоры с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны тогда договорились, что в 2020 году госкорпорация скорректирует свою инвестиционную программу ради Зауралья. В нее дополнительно будут включены шесть территорий региона, где люди до сих пор топят дровами – газ там отсутствует.

«Новый День» со ссылкой на свои источники сообщал, что Миллер и Шумков обсуждали строительство межпоселковых газопроводов в Макушино, Лебяжьевском, Половинском, Частоозерском, Целинном и Звериноголовском районах.

В четверг, 30 января, пресс-служба губернатора Курганской области сообщила, что «Газпром» планирует начать проектирование газопроводов к шести районным центрам Курганской области, которые ещё не обеспечены природным газом. Проекты будут готовиться для строительства газопроводов к сёлам Целинное, Звериноголовское, Половинное и Частоозерье, а также к городам Петухово и Макушино. Напомним, до 2019 года уровень газификации Зауралья был местами в два раза ниже среднероссийских показателей (от 34% до 51,7% при общероссийском показателе от 60%). Десять территорий региона были лишены голубого топлива.

В 2019 году было принято решение о начале газификации десяти райцентров Курганской области, где такого вида топлива не было. В четырёх из них уже начаты работы по проектированию магистральных и межпоселковых газопроводов. Это город Куртамыш и рабочий поселок Лебяжье, а также сёла Альменево и Глядянское.

Мероприятия по газификации оставшихся шести населённых пунктов были по совместному решению с компанией «Газпром» внесены в проект программы газификации на 2021-2025 годы. В облправительстве добавляют, что уже принято решение о начале разработки проектной документации в 2020 году. Составлен план-график синхронизации выполнения программ газификации на 2020 год, который позволит одновременно проводить работы по строительству межпоселковых газопроводов «Газпромом» и разводящих сетей по населённым пунктам.

С учетом действующей программы газификации в регионе не останется населенных пунктов, где в 21 веке до сих пор нет голубого топлива и топят дровами. Как заявил Вадим Шумков по итогам переговоров в Газпроме, к 2023 году газ получат все райцентры и города Зауралья.

Курган, служба информации

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