Курганские следователи объявили в международный розыск коммерсанта, пропавшего с бюджетными миллионами

Фигурант по делу замглавы Шадринского района – коммерческий директор ООО «Мультипласт» Михаил Третьяков, объявлен в международный розыск. Также по ходатайству следователей арестовано имущество, принадлежащее коммерсанту и его семье, об этом в четверг, 30 января, сообщает СУ СКР по Курганской области.

В региональном Следкоме уточняют, что именно Третьяков – организатор совершенных коррупционных преступлений. Ему заочно предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ – мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство.

Как сообщал «Новый День», руководство компании «Мультипласт» связано с делом экс-замглавы Шадринского района Вячеслава Рознина. Бывшего чиновника, а также всю верхушку ООО «Мультипласт» – бывшего директора Ивана Шумского, начальника производственно-технического отдела Евгения Рябцева, исполнительного директора Ивана Федорова и коммерческого директора Михаила Третьякова – обвиняют в мошенничестве при оплате фиктивных актов о выполненных работах в рамках муниципальных контрактов.

С августа 2016 по июнь 2019 годов фигуанты уголовного дела были причастны к исполнению контрактов – комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского района и строительство сети водоснабжения села Верхозино. Средства на объекты выделялись в рамках госпрограмм.

Рознин, как замглавы Шадринского района по энергетике, строительству и ЖКХ, подписал коммерсантам фиктивные акты выполненных работ на общую сумму более 18 миллионов рублей, похитив таким образом указанные бюджетные средства.

«Кроме того, в период с июня 2015 по апрель 2017 годов должностные лица ООО «Мультипласт» с целью хищения денежных средств изготовили фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово Кетовского района по федеральной целевой программе, которые должностные лица районного муниципалитета подписали и оплатили. Таким образом из бюджета были похищены 15 миллионов рублей», – сообщает СУ СКР по Курганской области.

24 декабря 2019 года следователи совместно с УФСБ задержали Рознина и топов фирмы-подрядчика. От силовиков скрылся только Михаил Третьяков.

Вячеслав Рознин и Иван Шумский сейчас находятся в СИЗО. В отношении бывшего начальника производственно-технического отдела ООО «Мультипласт» Евгения Рябцева и исполнительного директора Ивана Федорова судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Курган, Шадринский район, служба информации

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