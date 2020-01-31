В Зауралье вынесен приговор убийце, который облил бензином и поджог старушку

Курганский областной суд приговорил к 14-ти годам тюрьмы 42-летнего курганца, который заживо сжег 81-летнюю женщину, сообщает в пятницу, 31 января, региональная прокуратура.

Как писал «Новый День», преступление было совершено в мае 2019 года в садовом товариществе «Корвет». «Мужчина встретил на даче родственницу. Действуя на почве ранее произошедшего между ними конфликта, житель Кургана облил пожилую женщину легковоспламеняющейся жидкостью из паяльной лампы, после чего поджог», – ранее сообщал подробности Следком Курганской области.

В прокуратуре Зауралья добавляют, что пенсионерка 1938 года рождения от полученных ожогов (60% тела) скончалась в реанимации ГБУ «Курганская областная клиническая больница». Сам поджигатель, превратив бабушку в факел, скрылся. В момент совершения преступления поджигатель был пьян.

Уголовное дело было возбуждено ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

Курган, служба информации

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