Экс-глава курганского департамента экономики получил новую должность

Иван Смирных, который до 31 января возглавлял департамент экономического развития Курганской области, останется работать в данном департаменте, но в другой должности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Смирных займет должность заместителя директора департамента экономического развития, начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности.

Как сообщал «Новый День», 31 января у департамента сменился руководитель. Вместо Ивана Смирных пост главы ведомства и пока с приставкой «и.о.» заняла Ольга Ракетская. Ранее г-жа Ракетская занимала пост начальника отдела развития инвестиционной инфраструктуры управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности вышеназванного департамента. Получается, что Ракетская и Смирных просто поменялись местами.

Ольга Ракетская до переезда в Курган успела поработать в двух регионах УрФО – Тюменской и Свердловской областях. Так, в Тобольске г-жа Ракетская занималась инвестициями – была председателем комитета инвестиционной политики. В свердловском правительстве чиновница работала в департаменте международных связей. В Курганской области Ольга Ракетская начала карьеру в конце 2019 года.

Почти за год в областном департаменте, с учетом назначения Ракетской, трижды менялись руководители. В начале 2019 года место главы ведомства заняла Светлана Афанасьева, но уже в августе того же года она покинула свой пост с формулировкой «прошу уволить по собственному желанию». Исполняющим обязанности главы депэкономики был назначен Иван Смирных, который в ноябре 2019 года лишился приставки «и.о», но долго поработать ему не удалось.

Курган, Служба информации

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