Депутат-коммунист стал директором городской бани, куда его послал «поуправлять» мэр Кургана

Депутат гордумы Кургана от КПРФ Яков Сидоров официально назначен директором курганского МУП «Бытовые услуги». Об этом «Новому Дню» сообщил в понедельник, 3 февраля, г-н Сидоров, который с сегодняшнего дня приступил к исполнению новых обязанностей.

Как сообщал «Новый День», заявление о приеме на работу депутат-коммунист написал в середине декабря 2019 года. Сама банная история началась раньше. И вопрос трудоустройства Сидорова директором МУП «Бытовые услуги» был решен во время перепалки на заседании гордумы Кургана.

Депутат-коммунист тогда усомнился, что муниципальное предприятие, которое погрязло в миллионных долгах, работает эффективно, на что мэр Кургана Андрей Потапов предложил народному избраннику возглавить «Бытовые услуги». «Если кто-то хочет поуправлять в администрации Кургана, то велком», – ответил Сидорову мэр столицы Зауралья.

На вроде бы шуточное предложение оппозиционер ответил согласием и официально написал заявление о приеме на работу. При этом попросил отсрочку: пост директора городской бани Сидоров согласился занять с 1 февраля, чтобы до этого момента закончить дела, связанные с нынешней профессиональной деятельностью. Напомним, до этого момента Яков Сидоров совмещал депутатскую работу с адвокатской деятельностью.

Как ранее обещал Сидоров, все злоупотребления, которые могли быть в муниципальной структуре, будут «пристально им изучаться и разбираться». Новое назначение не подразумевает отказ коммуниста от депутатского мандата.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 03.02.20

Экс-глава курганского департамента экономики получил новую должность. / Врачи обследуют курганцев, прибывших из Китая, из-за коронавируса. / В правительстве Курганской области одна отставка и новое назначение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»