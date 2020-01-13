Для бани, куда мэр Кургана послал депутата-коммуниста, нашли нового директора

Депутат гордумы Кургана от КПРФ Яков Сидоров не уверен в том, что его назначат директором МУП «Бытовые услуги». Как сообщил «Новому Дню» депутат Сидоров, его заявление о приеме на работу в муниципальное предприятие пока не подписано и находится на рассмотрении. Более того, 16 декабря 2019 года, именно в тот день, когда Сидоров написал заявление, в МУП «Бытовые услуги» был назначен новый директор.

Как сообщал «Новый День», вопрос трудоустройства Сидорова директором МУП «Бытовые услуги» был решен во время перепалки на заседании гордумы Кургана. Депутат-коммунист тогда усомнился в том, что муниципальное предприятие работает эффективно, на что мэр Кургана Андрей Потапов предложил народному избраннику возглавить «Бытовые услуги». «Если кто-то хочет поуправлять в администрации Кургана, то велком», – ответил Сидорову мэр столицы Зауралья. Сидоров тут же сообщил, что согласен и 16 декабря официально написал заявление о трудоустройстве, но попросил отсрочить его назначение до февраля 2020 года.

При этом именно 16 декабря 2019 года у муниципального предприятия появился директор. Предприятие возглавил Алексей Теребенин.

«Как это понимать, я не знаю. Подписано мое заявление или нет – не в курсе. Звонил, мне сказали, что заявление в стадии рассмотрения», – прокомментировал «Новому Дню» свое трудоустройство Яков Сидоров.

В пресс-службе мэрии Кургана «Новому Дню» подтвердили информацию, что пост главы МУП «Бытовые услуги» с декабря и до настоящего момента занимает Алексей Теребенин. Однако в горадминистрации заверили, что это не повлияет на назначение Сидорова.

«Алексей Теребенин ранее был назначен директором МУП «Бытовые услуги», но он, поработав немного, принял решение уволиться. Заявление на увольнение Теребенин уже написал», – уточнили в пресс-службе администрации Кургана и добавили, что мэр Кургана Андрей Потапов не передумал назначать Сидорова руководителем МУПа.

Сам Сидоров также по-прежнему готов руководить городским предприятием, которое испытывает финансовые сложности и погрязло в многомиллионных долгах. «Я только хочу, чтобы эта история не превращалась в шоу. Это важное для города и социально-значимое предприятие, у которого накопилось более 5 млн долгов», – прокомментировал Сидоров.

Как сообщал «Новый День», депутат-коммунист и адвокат Яков Сидоров напомнил, что получил предложение «пойти в баню» лично от мэра Кургана Андрея Потапова. При этом коммунист намерен приступит к работе не ранее, чем 1 февраля 2020 года, чтобы успеть утрясти некоторые формальности. В том числе, закончить дела, связанные с нынешней профессиональной деятельностью и приостановкой адвокатского статуса.

Претендент на должность директора МУП «Бытовые услуги» пообещал «Новому Дню», что все злоупотребления, которые могли быть в муниципальной структуре, будут «пристально изучаться и разбираться».

«Моя мама мне всегда говорила – в работе позора нет. И я согласился на эту работу легко. Будем наводить там порядок. 51-летний мужик с почти тремя высшими образованиями, с 20-летним стажем адвокатской работы – разберусь, что там происходит. Если, конечно, Потапов не передумает», – ранее комментировал ситуацию депутат Сидоров.

Курган, служба информации

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