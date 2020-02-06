Карт-бланш Шумкову: курганский губернатор будет сам формировать правительство

Депутаты думы Курганской области в четверг, 6 февраля, сразу в двух чтениях приняли региональный закон, связанный с формированием правительства региона. Теперь численный и персональный состав кабмина Зауралья может единолично формировать губернатор, не согласовывая свои действия, как было ранее, с депутатским корпусом.

Вопрос рассматривался в четверг, 6 февраля, на внеочередном заседании облдумы. В документах законопроекта уточняется, что региональное правительство состоит из губернатора, вице-губернатора, заместителей главы региона и других должностных лиц. Численный и персональный состав правительства Курганской области устанавливается губернатором.

«Внесение указанных изменений позволит губернатору оперативно формировать правительство в связи со структурными и организационно-штатными изменениями», – уточняется в законопроекте. Нововведение в областном парламенте защищал вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

«Если посмотреть на модель взаимодействия исполнительной и законодательной власти, то главное – это диалог между нами. И если в рамках этого диалога мы отвечаем на вопросы друг друга, то инструментарий, который мы выбираем, может быть любым», – отметил курганский вице-губернатор Кузнецов.

Депутаты –оппозиционеры с такой постановкой вопроса не согласились и высказались против усечения депутатских полномочий.

Член партии ЛДПР Юрий Ярушин напомнил о решении президента Путина доверить российскому парламенту формирование кабинета министров. Депутат-коммунист Василий Кислицын процитировал Маркса, который говорил, что «путь к истине тоже должен быть истинным». «Надо слышать и слушать друг друга», – добавил депутат от КПРФ. На что вице-губернатор ответил: «Если мы говорим о качестве диалога, то данное техническое действие (формирование облправительства, – прим. Ред.) практически не имеет к нему отношения. Если вы не удовлетворены качеством диалогом, то я всегда готов выслушать претензии об организации этого диалога и их поправить», – заверил Кузнецов.

Спикер облдумы Дмитрий Фролов обратился к депутатам с аргументом, что губернатор отвечает в регионе за все вопросы и необходимо «приблизить к нему центр принимаемых решений». По итогам голосования законопроект был принят в двух чтениях и поддержан большинством голосов.

Как сообщал «Новый День», в сентябре 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков, выигравший губернаторские выборы, изменил структуру правительства Зауралья. До появления Шумкова в пуле заместителей курганского губернатора числились 11 человек. Шумков сократил число помощников почти вдвое. Команду главы региона сегодня представляют вице-губернатор и шесть заместителей главы региона.

Курган, служба информации

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