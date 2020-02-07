Курганским онкологам закупят оборудования на сотни миллионов рублей

Три больницы Курганской области в 2020 году получат из федерального бюджета более 400 млн рублей на оснащение оборудованием. Также в регионе заработает второй центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

Деньги предназначены для областного онкологического диспансера, Курганской областной больницы и Шадринской больницы скорой медицинской помощи. Финансирование – 412,8 млн рублей, выделено региону в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Средства будут потрачены на новое оборудование для системы онкологической помощи.

На базе Курганской больницы №2 планируется открытие второго в регионе центра амбулаторной онкологической помощи. «В лечебном учреждении уже проводят обследования с применением современных методов, которые позволяют выявить на ранней стадии онкологические заболевания. К примеру, за первый месяц этого года маммографию в Курганской больнице №2 прошли более 100 женщин», – уточнили в пресс-службе облправительства.

Как сообщал «Новый День», летом 2019 года в Зауралье открылся первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи, в котором, в том числе, пациенты могут пройти курс химиотерапии.

Центр появился в одном из корпусов городской поликлиники №1 (в первом микрорайоне Заозерного). До этого прием онкобольных проводился только на базе онкологического диспансера, что приводило к затягиванию сроков обследования пациентов. По оценке областного департамента здравоохранения, запуск центра позволил сократить сроки обследования пациентов с месяца до двух недель и повысить выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии.

Как ранее сообщали в региональном депздраве, в 2019 году в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» для регионального онкодиспансера приобрели 39 единиц оборудования, в том числе современный мультиспиральный компьютерный томограф, рентгендиагностический комплекс и эндоскопические комплексы. Общее финансирование на эти цели составило 231,8 млн рублей.

Курган, Екатерина Цветкова

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