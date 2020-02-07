В Кургане показали, каким будет отремонтированный аэропорт (ФОТО)

Фасады обновлённого аэровокзала Кургана будут выкрашены в цвета герба региона – зелёный и белый. Значительно преобразятся и внутренние помещения. Об этом стало известно в пятницу, 7 февраля, в рамках совещания по развитию аэропорта. На нём присутствовали областные чиновники, в том числе заместитель губернатора Владимир Архипов, и директор аэропорта Дмитрий Коваленко. Закончить внутренний ремонт в здании планируют уже летом 2020 года, а внешние работы – осенью.

Как сообщил г-н Коваленко, ремонт здания проводится за счёт средств владельца имущественного комплекса – компании «Аэрофьюэлз Курган».

Планируется, что зона досмотра переедет с первого на второй этаж. Там же расположится и стерильная зона. Вопрос наличия кафе или кофейни ещё обсуждается: сейчас пассажиры приезжают непосредственно перед вылетом и у них нет времени на перекус. Но не исключено, что с расширением маршрутной сети и увеличением пассажиропотока этот вопрос станет актуальным. «Место для кухни у нас предусмотрено. Так что ресторан можно организовать в любой момент», – сказал директор аэропорта Дмитрий Коваленко. Также на втором этаже останутся нетронутыми витражные стёкла. «Их лишь планируется заменить современными стеклопакетами. Таким образом в зоне ожидания люди смогут наблюдать за взлётной полосой», – говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Ещё одно новшество – на первом этаже оборудуют бизнес-зал. Для пассажиров оборудуют курилки.

По словам г-на Коваленко, планируется также обустроить специальную зону для маломобильных граждан – таких пассажиров в Кургане достаточно много, поскольку в городе расположен знаменитый Центр восстановительной медицины Илизарова, куда едут пациенты со всей страны.

Специалисты проработают даже дизайн туалетных комнат – разработчики предложили необычное расположение раковин и интересную отделку.

Заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов предложил представителям аэропорта продумать благоустройство территории перед зданием аэровокзала. «У нас есть договорённость о том, что 30 метров в непосредственной близости от здания – это зона ответственности аэропорта. Далее – зона нашей ответственности. Мы предлагаем изменить территорию в рамках программы «Комфортная городская среда». Есть идея, например, сделать там аллею», – пояснил чиновник.

В рамках совещания обсуждали также вопрос запуска автобусов до аэропорта из Казахстана. Это могло бы увеличить пассажиропоток. Однако пока вопрос находится в стадии проработки, рассказали в правительстве. «Дело в том, что есть проблема с пересечением границы. Сейчас это довольно длительная процедура», – пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 07.02.20

В Зауралье предприниматель заявился на переработку пластика, сорвал контракт и обиделся. / В Кургане за взятку задержан один из сотрудников ГИБДД. / Курганским онкологам закупят оборудования на сотни миллионов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»