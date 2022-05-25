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Среда, 25 мая 2022, 14:10 мск

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В аэропорту Кургана летом завершат ремонт 1 этажа

фото – сайт правительства Курганской области

Летом 2022 года будет завершён ремонт 1 этажа в курганском аэропорту. Об этом сообщил исполнительный директор аэропорта Дмитрий Коваленко в интервью ГТРК «Курган». Реконструкция аэропорта началась в 2020 году. Её проводит инвестор «Аэрофьюэлз Курган» на собственные средства. Из-за пандемии и снижения числа полётов срок работ пришлось сдвинуть.

«Ремонт у нас продолжается. К сожалению, темпы его не такие быстрые. Внесла свои коррективы пандемия ковида, но мы продолжим. 1 этаж основного зала буквально этим летом будет закончен. Закончены будут до конца года и служебные помещения, которые пассажир и не видит. И благоустройство привокзальной территории», – рассказал г-н Коваленко.

Он уточнил, что уже отремонтирован бизнес-зал. И сейчас главная задача – сформировать у пассажиров спрос на него.

«Бизнес зал отремонтирован, интересен ряду пассажиров. Авиакомпания «Нордвинд» через свой сайт [будет о нём рассказывать]. То есть, покупая билет на сайте авиакомпании, можно отдельно оплатить посещение нашего бизнес-зала. В это обслуживание будет входить сам бизнес-зал плюс приоритетная посадка на борт воздушного судна. На нашем сайте будут опубликованы подробности недели через две», – рассказал исполнительный директор аэропорта.

Благоустройство территории рядом с аэропортом выполнили за счёт средств бюджета. Там сделали новую площадь и высадили деревья.

Курган, Наталья Ефремова

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