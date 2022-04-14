Курганский аэропорт украсили шаровидными ивами

В Кургане появились шаровидные ивы, их высадили вдоль центральной аллеи, ведущей к аэропорту.
«Подрядчик высадил 16 шаровидных ив и одну плакучую. Все деревья высотой более 4 метров с большим земляным комом диаметром 1,3 метра», – сообщили в мэрии города.
Мероприятия по посадке зеленых насаждений стали продолжением осенней озеленительной кампании. Как напоминают в мэрии города, тогда территорию украсили кусты кизильника, татарские клены и пирамидальные тополя.
Курган, Ольга Федорова
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