Росавиация добавила аэропорту Кургана субсидируемых рейсов: Санкт-Петербург, Сочи, Сургут

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обновило список субсидируемых маршрутов на 2022 год. В расписание Курганского аэропорта вернется отмененный в конце 2021 года рейс в Санкт-Петербург, подтвержден срок действия маршрута Курган-Сургут, смогут курганцы из областной столицы улететь прямым рейсом и в Сочи. Затраты перевозчикам частично будут возмещены из бюджета Курганской области.

Как сообщается на сайте Росавиации, рейс Курган-Санкт-Петербург возобновится с января 2022 года и будет действовать до 31 мая, а затем с 1 октября по 31 декабря текущего года. При этом сменится перевозчик и частота полетов: вместо АК «РусЛайн» рейс два раза в неделю будет выполнять авиакомпания «Икар». Региональный бюджет покроет перевозчику 61% затрат. На маршруте будет использоваться воздушное судно Emabraer E190.

Сочинский рейс из Кургана будет выполнятся один раз в неделю с января по 30 апреля, затем с октября до конца 2022 года. Перезвочик – АК «Икар». Ранее анонсированный рейск Курган-Сургут обещают оставить круглогодичным – с 1 января по 31 декабря. Предполагается, что его два раза в неделю будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр». Затраты (61%) авиаторам также частично будут покрываться за счет регионального бюджета.

Как сообщал «Новый День», на запуске маршрута Курган-Санкт-Петербург настаивал курганский губернатор Вадим Шумков. Полеты авиакомпания «РусЛайн» начала выполнять в 2021 году. Расписание было составлено до весны 2022 года, но перевозчик закрыл маршрут в декабре. В пресс-службе авиакомпании «РусЛайн» «Новому Дню» тогда пояснили, что рейсы по направлению Курган-Санкт-Петербург приостановлены в связи с тем, что регион перестал их софинансировать по постановлению правительства РФ № 1242.

Курган, Дарья Котова

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