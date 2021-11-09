Авиакомпания «ЮТэйр» получила субсидируемый маршрут из Кургана

В Росавиации во вторник, 9 ноября, озвучили утвержденный перечень субсидируемых маршрутов на 2022 год. В список ведомства включен перелет «Курган-Сургут», который может выполнять авиакомпания «ЮТэйр».

В документах Росавиации указано, что субсидируемый маршрут «Курган-Сургут» одобрен на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Частота рейса: два раза в неделю, всего 83 субсидируемых полета за год.

В Росавиации уточнили, что в 2022 году в России собираются субсидировать 372 маршрута (рост 40% по сравнению с 2021 годом). Из федерального бюджета на эти цели выделено 9,3 млрд рублей, что на +21% больше выделенных лимитов 2021 года. По специальному тарифу планируют перевезти более 3 млн. пассажиров.

В 2020 году авиакомпания «ЮТэйр» уже летала из Кургана в ХМАО: были запущены рейсы в Сургут и Ханты-Мансийск. Затем авиаторы отказались от полетов и сохранили лишь московский рейс. С октября 2021 года АК «ЮТэйр» вообще прекратила все полеты из Кургана. Сокращение сетки полетов перевозчик объяснял снижением пассажирооборота.

В данный момент аэропорт Кургана обслуживает только два рейса: субсидируемый перелет Санкт-Петербург-Курган-Санкт-Петербург (АК «Руслайн») и Курган-Москва (АК «Победа»). Субсидируемые полеты в Северную столицу, как ожидается, продлятся до 23 марта 2022 года.

Курган, Дарья Котова

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