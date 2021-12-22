В авиакомпании «РусЛайн» объяснили причину закрытия маршрута Курган-Санкт-Петербург

Рейс Санкт-Петербург-Курган закрывается из-за отсутствия субсидии. «Рейсы по направлению Курган-Санкт-Петербург приостановлены в связи с тем, что регион перестал их софинансировать по ППРФ 1242 (постановление правительства РФ № 1242 «О предоставлении субсидий…организациям воздушного транспорта…», – прим. Ред)», – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании «РусЛайн».

Как сообщал «Новый День», накануне на сайте Курганского аэропорта было скорректировано расписание рейса Курган-Санкт-Петербург. Самолеты будут летать только до 29 декабря текущего года, хотя ранее сетка полетов была сформирована до марта 2022 года.

Так называемый питерский рейс был запущен в Кургане осенью нынешнего года. Он субсидируемый, и почти 60 процентов затрат покрывает сам регион. Ранее в региональном правительстве комментировали, что перевозчик готов летать в Петербург до нового года в пробном режиме, после чего примет решение, оставить ли такие рейсы в своём постоянном расписании.

Курган, Дарья Котова

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