Авиакомпания «РусЛайн» отказалась от рейса Курган-Санкт-Петербург

Авиарейс Курган-Санкт-Петербург-Курган не будет пролонгирован до весны 2022 года. На сайте Курганского аэропорта скорректировано расписание: самолеты будут летать до 29 декабря текущего года.

Долгожданный рейс из Кургана в северную столицу был запущен авиакомпанией «РусЛайн» в октябре. Расписание было составлено до марта 2022 года. Частота полетов – один раз в неделю (по средам). Это субсидируемый рейс, и почти 60 процентов затрат покрывает сам регион. Ранее в региональном правительстве комментировали, что перевозчик готов летать в Петербург до нового года в пробном режиме, потом примет решение, оставить ли такие рейсы в своём постоянном расписании.

Авиакомпания «РусЛайн» на своем официальном сайте пока не объявила о прекращении полетов из Кургана. «Новый День» отправил перевозчику запрос. Ранее авиаторы заявляли, что не сомневаются в востребованности такого маршрута. «Уверен, что это направление будет очень востребовано среди курганцев, которые смогут быстро и удобно добираться до северной столицы в туристических и бизнес-целях», – официально комментировал заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Курган, Дарья Котова

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