Полёты из Кургана в Петербург будут выполнять по средам

Новые рейсы из Кургана в Санкт-Петербург и обратно будут выполняться один раз в неделю – в среду. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. Билеты уже есть в продаже их стоимость – от 4 до 11 тыс. рублей. Как уточняют в правительстве, стоимость будет зависеть от загрузки рейсов и сезона.

Напомним, запуск пробных рейсов в Петербург анонсировал губернатор Вадим Шумков во время прямой линии. Вопросы о запуске рейса в этот город постоянно задают главе региона в инстаграм. По словам Шумкова, перевозчик будет летать в Петербург до нового года в пробном режиме, потом примет решение, оставить ли такие рейсы в своём постоянном расписании. При этом регион сумел получить федеральные субсидии на этот рейс, так что «Руслайн» получает компенсации и потому может держать цены на приемлемом для пассажиров уровне.

Курган, Наталья Ефремова

Курган. Другие новости 18.09.21

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