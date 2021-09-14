Росавиация одобрила полеты по маршруту Курган-Санкт-Петербург

Аэропорт Кургана начнет обслуживать долгожданный рейс Курган – Санкт-Петербург. На сайте Росавиации в новый список субсидируемых региональных перевозок данный рейс уже несен. Ведомство уточняет, что 60,01% затрат покроет сам регион.

Полеты в Питер стартуют с 25 октября. И до 31 декабря 2021 года рейсы включены в расписание. Перевозчиком станет авиакомпания «РусЛайн». Частота полетов – один раз в неделю.

В пресс-службе губернатора уточнили, что перевозчик намерен использовать судно Bombardier CRJ-100/200 с 50 посадочными местами. «В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта маршрут Курган – Санкт-Петербург включен в перечень субсидируемых маршрутов в 2021 году. Частично затраты авиаперевозчику будут возмещать федеральный и областной бюджеты. Чтобы этого добиться, была проведена большая работа», – прокомментировали в областном правительстве.

О планах запустить рейс из Кургана в Северную столицу ранее заявлял губернатор Вадим Шумков. Во время своего последнего прямого эфира в социальных сетях с участием Центра управления регионом Курганской области Вадим Шумков уточнил, что новый рейс – это будет пробный «шар». И нужно понять загрузку. Шумков тогда оговорился: все будет зависеть от экономики авиаперевозок.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.09.21

Во втором по величине городе Зауралья начинается отопительный сезон. / В Приморье полицейский автомобиль сбил школьницу на переходе. / В самое сердце: в Кургане молодая женщина изрешетила знакомого ножом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»