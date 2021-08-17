Курганский губернатор Шумков пообещал выводить глав районов в прямые эфиры

Курганский губернатор Вадим Шумков во вторник, 17 августа, провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». Он отвечал на вопросы, которые были собраны Центром управления регионом Курганской области (ЦУР). Главе региона поступило почти 850 вопросов, еще более 200 комментариев жители Зауралья оставили непосредственно во время онлайн-трансляции.

Эфир длился 1 час 40 минут. Руководитель ЦУР Екатерина Кураева объяснил, что Центр управления регионом «отобрал основные темы, которые в том числе фиксируются Тепловой картой ЦУР».

Самыми активными участниками эфира стали жители микрорайона Утяк, которые «бомбили» комментариями Шумкова. Люди жалуются на отсутствие дорог, плохую работу транспорта, на нехватку магазинов и аптек.

Шумков пообещал, что все вопросы, связанные с данной территорией, будут переданы в мэрию Кургана. Что касается интервала движения автобусов, то перевозчик (маршрут №42) единолично решил сократить количество автобусов на маршруте. В 2022 году в микрорайоне продолжится ремонт дорог. Что касается аптеки, то глава региона отметил: это коммерческая история, но «направим в «Курганфармацию» («дочка» регионального правительства – прим.Ред.) предложение открыть аптеку на территории микрорайона».

Следующий вопрос касался традиционных для Кургана раскопок. Губернатор напомнил, что 40 лет в Кургане не ремонтировались ни коммунальные сети, ни дороги. И что под асфальтом на глубине закопаны водопроводные сети, от которых местами мало что осталось. Именно поэтому ремонт дорог и коммуналки придется синхронизировать.

Еще один вопрос прозвучал от имени жительницы, которая не смогла записаться на прием к эндокринологу. Нехватку медиков глава региона назвал «колоссальной проблемой». Особенно в пандемию коронавируса, когда докторов и медсестер не хватает даже богатым регионам. И специалистов переманивают в ковидные госпитали других регионов, где зарплаты несопоставимы с курганскими.

Шумков напомнил, что регион пытается усиливать меры поддержки медикам. «Есть федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В рамках них врач, который приезжает, разово получает полтора миллиона и 550 тысяч рублей. Мы к этому добавили своих 300 тысяч из регионального бюджета. Плюс 500 тысяч на получение жилья. Руководителям больниц предложили перестать говорить о нехватке работников и просто начать подтягивать людей. В первую очередь, за счёт ординатуры», – прокомментировал Шумков.

Следующий блок вопросов объединил две ключевые проблемы Зауралья – газификация и водоснабжение. Шумков напомнил, что Газпром скорректировал свою программу ради Курганской области. На газификацию региона, которая «замерла» еще в 80-ых годах прошлого века, дополнительно будет направлено более 20 млрд рублей. Из 24 муниципалитетов сейчас 10 райцентров не имеют газа, до 2025 года голубое топливо, пообещал Шумков, до этих территорий дойдет.

А почти 140 многоквартирников в Кургане, где люди пользуются сжиженным газом, перевести на природный газ власти обещают через три года.

Что касается водоснабжений сельских территорий, где люди получают воду по расписанию, работы ведутся. Ранее Шумков в социальных сетях сообщал, что в регионе строятся новые водопроводы, очистные сооружения. В том числе работы ведутся и в Шадринске.

Кстати, по Шадринску, второму по величине городу Зауралья, прозвучал вопрос в прямом эфире, он был задан в комментариях. Губернатор назвал нового мэра Шадринска Антона Мокана «хорошим парнем» и отметил, что ему нравится его подход к работе. В качестве примера привел одну дорожную стройку, где цена контракта «оказалась дороговатой». Работы были остановлены, затраты пересчитаны.

А вот главе Юргамышского района Олегу Язовских пришлось прямо во время прямого эфира объяснять, почему в деревне Раздольная не горят фонари. Вадим Шумков позвонил Язовских по телефону и поговорил с ним по громкой связи. «Мы с вами договаривались, что часть средств дорожного фонда должна идти на освещение. Расскажите, как решить вопрос», – задал вопрос Шумков. Глава пообещал, что в деревне зажгутся почти 200 осветительных приборов.

Из важных заявлений, которые сегодня прозвучали в прямом эфире, стало обещание запустить из курганского аэропорта новый рейс – в Санкт-Петербург.

Это будет пробный «шар»: нужно понять загрузку рейса. Вероятно, в Северную столицу рейсы будут открыты уже в 2021 году. Но Шумков оговорился: все будет зависеть от экономики авиаперевозок. «Начнем легонько действовать, потому что у бюджета денег на субсидирование нет», – прокомментировал в эфире Шумков. Сейчас, напомним, аэропорт обслуживает два субсидированных рейса, оба южные (Сочи и Симферополь).

В конце эфира курганский губернатор, поблагодарив ЦУР и жителей за вопросы, заявил, что такие прямые эфиры должны проводить с зауральцами и главы районов и муниципальных округов. «Это уже решенный вопрос. На очередной ВКС главам это сообщу, обрадую», – прокомментировал Шумков. По его оценке, некоторые мэры «страдают беллетристикой». Проще говоря, дают людям отписки.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 17.08.21

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