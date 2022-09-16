Курганские главы завели телеграм-каналы, но читать их никто не хочет

Многие муниципальные главы Курганской области завели свои телеграм-каналы. Некоторые активно перепощивают туда посты губернатора Вадима Шумкова, почти не публикуя собственный контент. Другие же добросовестно описывают события в своих территориях. Правда, и у них аудитория маленькая. Это касается в том числе и областного центра.

Дмитрий Спиридонов из Притобольного завёл группу в «Телеграм» в конце августа текущего года. В ней всего 3 участника. Он пишет, что поддерживает мысли губернатора и перепощивает рассуждения г-на Шумкова о «свисте второстепенного суслика с западного огорода» и развороте к собственным ресурсам. Есть также новость о ремонте школ и перепост интервью главы региона.

Глава Звериноголовского округа Олег Курочкин завёл телеграм-канал ещё в апреле 2022 года, в нём до сих пор всего 4 подписчика. Эффективность такой коммуникации главы округа с населением вызывает большие вопросы. Олег Курочкин тоже поддерживает мысли губернатора о суслике и о том, что нужно развернуться к самим себе. И многие другие высказывания г-на Шумкова. В канале много перепостов из telegram главы региона и правительства области. Собственного контента очень мало.

Ненамного дальше в освоении мэссенджэра продвинулся шумихинский глава Сергей Максимовских. У него за 4 месяца 5 подписчиков. Он тоже усиленно рекламирует посты губернатора и официального канала правительства, немного уделяя внимания местным темам.

Пётр Перепечин из Частоозерья завёл канал только вчера. У него уже 17 подписчиков.

В июне создал свой канала глава Белозерского округа Александр Завьялов. Его первой публикацией был перепост из канала губернатора Вадима Шумкова, который восхищался кубанским казачьим хором. Наверное, сам г-н Завьялов не побывал на том концерте и решил поделиться с немногочисленными подписчиками впечатлениями главы региона. В целом за лето он опубликовал всего несколько постов, преимущественно это высказывания г-на Шумкова. Сейчас у белозерского мэра 11 подписчиков.

Евгений Ленков, вступивший в должность в июле 2022 года, тоже завёл тг-канал. У нового каргапольского главы 23 подписчика. В канале пока преобладают поздравления с различными праздниками. Есть перепосты сообщений Вадима Шумкова и редкие местные новости.

Глава Юргамышского округа Анатолий Чесноков имеет 60 подписчиков. Его канал тоже создан в апреле 2022 года. Местной повестки у него много, перепосты губернатора тоже бывают.

Далматовский глава Александр Столбов больше, чем многие другие руководители муниципалитетов, освещает местные темы. Его первый пост появился в начале мая в разгар природных пожаров. И был посвящён как раз этой теме. Он избегает репостов из губернаторского канала, но злоупотребляет поздравлениями. Вероятно, его пиар-блок считает, что в тг-канал люди идут, чтобы прочитать очередное поздравление с днём танкиста или днём работника торговли. Тем не менее в канале 96 подписчиков.

У мэра второго по величине курганского города – Шадринска Антона Мокана всего 110 подписчиков в телеграме. Его канал появился в марте 2022 года. Практически все посты в нём касаются местной повестки.

О телеграм-канале главы Кургана Елены Ситниковой сообщалось официально. У неё 433 подписчика. Почти весь контент уникальный и касается города.

Год назад губенатор Вадим Шумков обещал, что главы территорий будут выходить на прямые линии с жителями. Однако ни один глава не провёл ни одной прямой линии за год.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»