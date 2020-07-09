Пандемия коронавируса не повлияла на реконструкцию аэропорта Кургана

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и его заместитель Владимир Архипов в четверг, 9 июля, посетили аэропорт Кургана, где продолжается реконструкция.

Как сообщил директор аэропорта Дмитрий Коваленко, процесс реконструкции немного замедлился из-за пандемии коронавируса, но работы не останавливались.

«До конца года будет сделан второй этаж, будут заменены витражи со стороны лётного поля. У нас ещё ведётся масса работ, которые не видны: мы приобретаем снегоуборочную машину, надо обставлять второй этаж, а это 200 сидений. На это тоже нужны серьёзные ресурсы. Плюс досмотровая техника для зоны досмотра на втором этаже. Также идёт модернизация видеосистемы аэропорта», – рассказал Дмитрий Коваленко.

Как сообщал «Новый День», реконструкция аэропорта началась в 2020 году. После нее будут изменения в организации потоков пассажиров. Зона досмотра переносится на второй этаж. Пассажиры будут сдавать багаж на первом этаже, затем подниматься на второй этаж, проходить досмотр и попадать в стерильную зону ожидания. Во время ожидания рейса граждане смогут наблюдать за взлетом и посадкой сквозь витражные стёкла. На первом этаже появится бизнес-зал. Цветовые решения фасадов и внутренней отделки помещений выбраны с учётом цветов геральдических символов Курганской области – это оттенки зелёного и белого.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, новый интерьер спроектирован с учётом потребностей маломобильных граждан. Напомним, в Кургане расположен Центр восстановительной медицины Илизарова, сюда едут лечиться и восстанавливаться после травм пациенты со всей страны.

«Работы продолжаются. Отрадно, что уже заканчиваются работы по реконструкции второго этажа. Мы договорились с коллегами, что до конца года они полностью закрывают весь периметр, приводят в соответствие с проектом фасад и контур аэропорта. И, я полагаю, что начнут заниматься первым этажом. Думаю, что все планы, которые были намечены в феврале 2020 года, завершим концом этого года или началом следующего года. Аэропорт будет выглядеть достойно», – отметил глава региона.

Вадим Шумков также предложил проработать вопрос приобретения телетрапа для удобства пассажиров.

Ремонт здания аэровокзала проводится за счёт средств основного акционера – группы компаний «Аэрофьюэлз Курган». Ранее сообщалось, что все работы должны быть закончены летом 2020 года.

Напомним, из-за пандемии коронавируса аэропорт Кургана весной прекратил свою работу. Все рейсы были отменены. Полеты возобновились лишь 15 июня.

Курган, Дарья Котова

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