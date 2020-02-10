Энергетики и журналисты не смогут наказать курганского блогера за «фашистский» ролик

В деле курганского блогера Ильи Винштейна, опубликовавшего в социальных сетях юмористический ролик про чиновников Зауралья, полицейские не нашли криминала. Автры заявлений силовикам – информагентство «Ura.ru» и директор тюменского энергопредприятия «СУЭНКО» Данил Анучин – получили отказной материал.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Курганской области, по заявлению журналистов и энергетика Анучина проведена проверка, в результате которой признаков преступления, либо административного правоонарушения не установлено.

Как сообщал «Новый День», в ноябре 2019 года курганский блогер Винштейн разместил в соцсетях сатирический ролик. Точнее, мини-фильм под названием «Закрытое совещание в кабинете Шумкова». Молодой человек использовал фрагменты художественного фильма «Бункер», посвященного последним дням Третьего рейха.

Роль Адольфа Гитлера автор ролика «отдал» губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, который отчитывает своих подчиненных и главу Кургана.

На провокационный фильм с фашистской тематикой тогда отреагировали только журналисты информационного агентства «Ura.ru» и директор тюменского энергопредприятия «СУЭНКО» Данил Анучин (все заявители – подконтрольны энергоолихархам Алексею Боброву и Артему Бикову).

От их имени силовикам было направлено заявление с просьбой оценить ролик на предмет состава преступления.

Информагентство «Ura.ru» осенью 2019 года выступило на своем сайте с официальным заявлением. Журналисты объяснили, почему они подключили следственные органы. Это была реакция на подпись, которую Винштейн сделал к ролику: "«Ura.ru» мочит губернатора».

Второй заявитель – Данил Анучин – обратился в следственные органы из патриотических соображений. Топ-нменеджер Бикова и Боброва родился в Кургане, несколько лет проработал директором «Курганэнерго», а в 2016 году пошел на повышение и занял пост директора тюменского ПАО «СУЭНКО». Анучин считает, что «фашистский ролик» блогера Ильи Винштейна «унижает человеческое достоинство жителей Курганской области».

Как ранее сообщал «Новому Дню» сам блогер Винштейн, других заявлений в полицию не поступало.

Илья Винштейн рассказывал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что в рамках проверки силовики из центра противодействия экстремизму изъяли у него компьютер. Молодой человек давал показания и настаивал, что это была шутка.

Напомним, информагентство «Ura.ru» и «СУЭНКО» входят в бизнес-структуру энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. Курганцам они известны не только как владельцы «Водного Союза» и городских ТЭЦ. В 2018 году компания «Рифей», аффилированная с бизнесменами, должна была стать региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами, однако до работы областные власти ее не допустили – потенциальный регоператор не планировал инвестиций, но предлагал в 5,5 раз поднять тариф для населения.

Курган, Екатерина Цветкова

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