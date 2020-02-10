В Кургане пьяный водитель протащил на автомобиле инспектора ГИБДД

В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении 39 –летнего мужчины-водителя. Он чуть не убил инспектора ДПС во время проверки документов.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, 9 февраля сотрудники роты ДПС пытались остановить автомобиль, водитель которого был пьян.

«Однако злоумышленник не выполнил законное требование полицейского, и, видя, что сотрудник, удерживаясь одной рукой за руль, второй рукой пытался вытащить ключи из замка зажигания автомобиля, протащил его на движущемся автомобиле не менее 20 метров, создавая реальную опасность для жизни и здоровья инспектора ДПС, тем самым причинил ему телесные повреждения», – сообщает региональный Следком.

Уголовное дело в отношении пьяного гонщика возбуждено по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Житель Кургана задержан. Следственные органы готовят ходатайство о его заключении под стражу.

Курган, Екатерина Цветкова

Курган. Другие новости 10.02.20

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