Появилось видео из Кургана, где водитель протащил инспектора ГИБДД (ВИДЕО)

Следователи опубликовали видеозапись погони в Кургане, в ходе которой нарушитель протащил инспектора ГИБДД на движущемся автомобиле. Инцидент случился днём 9 февраля 2020 года. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Погоня за пьяным водителем

Водителем был пьяный 39-летний житель Кургана. Он задержан, вскоре ему должны предъявить обвинение.

Видеозапись, которую опубликовал следственный комитет, сделана регистратором в машине ГИБДД. На ней видно, как сначала патрульный автомобиль гонится за машиной нарушителя, а когда машина останавливается, инспектор пытается поговорить с водителем. Однако в этот момент машина трогается. Сотрудник ДПС какое-то время бежит за ней, затем падает. Потом садится в патрульный автомобиль и продолжает погоню. Погоня завершается, когда нарушитель врезается в дерево.

Курган, служба информации

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