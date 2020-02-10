SPA и новые здравницы: власти Зауралья готовы развивать уникальный санаторий «Озеро Медвежье»

Правительство Курганской области рассматривает планы реконструкции санатория «Озеро Медвежье». Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и планируется строительство новых рекреационных объектов на этом уникальном бальнеологическом курорте.

В понедельник, 10 февраля, состоялось заседание рабочей группы по разработке комплексного плана развития территорий, прилегающих к озеру Медвежье.

Санаторий «Озеро Медвежье» – главный актив государственного АО «Курорты Зауралья» (100% собственность правительства Курганской области), которое также объединяет здравницы «Лесники», «Сосновая Роща» и «Ингала». Они позиционируются как международные грязелечебницы и действительно имеют серьезный потенциал. Эти места вполне способны конкурировать с Алтаем, где расположены популярные санатории.

Непосредственно бальнеогрязевой санаторий «Озеро Медвежье» расположен на берегу одноименного уникального озера (под городом Петухово). Озеро широко известно своей высокой соленостью и целебной грязью. Его называют российским «мертвым морем». Если инвестировать в актив, то в Зауралье может появиться вип-лечебница, где можно лечиться илово сульфидными грязями и чистить организм минеральной водой «Медвежье-11».

Как заявил сегодня в ходе совещания заместитель губернатора Курганской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Архипов, состояние санатория нуждается в модернизации и переоснащении оборудованием.

«Также необходимо создание новых объектов отдыха и оздоровления отдыхающих и местных жителей, строительство новых санаторно-курортных, инфраструктурных и производственных объектов на прилегающих к озеру инвестиционных площадках, внедрение и развитие популярных SPA-технологий, использование мирового опыта организации SPA-курортов», – прокомментировал Владимир Архипов.

Несмотря на столь серьезный потенциал, последние несколько лет АО «Курорты Зауралья» находилось на грани банкротства. К середине 2019 года госпредприятие «Курорты Зауралья» заканчивало с долгами более 120 млн рублей. Выручка компании в первом полугодии 2019 года составила 77 млн 820 тыс. рублей, убыток – более 35 млн рублей.

В 2019 году, после смены в регионе губернатора, было принято решение продать один из курортных активов – санаторий «Лесники», чтобы погасить долги предприятия и подключить к развитию здравниц инвесторов. Также региональный кабмин готов продать пакет акций 49% в АО «Курорты Зауралья».

Курган, Екатерина Цветкова

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