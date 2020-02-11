Проект на миллион евро: курганский «Велес» запускает линию крафтового пива

Курганский мясокомбинат «Велес» братьев Ильтяковых запускает линию крафтового пива. Над рецептурой напитка работает немец-пивовар. Об этом «Новому Дню» сообщил Дмитрий Ильтяков.

Бизнесмен, директор холдинга «Велес» Дмитрий Ильтяков рассказал «Новому Дню», что линия по производству пива уже закуплена и смонтирована. Объем инвестиций составил около 1 млн евро.

«Сейчас мы ждем пивовара из Германии, который займется рецептурой пива. Он должен был прилететь еще в январе, но у него возникли трудности. Сроки его прилета скорректированы, ждем пивовара в конце февраля», – уточнил Дмитрий Ильтяков.

По его словам, под курганской маркой «Велес» будет производиться крафтовое пиво нескольких сортов, включая светлое, темное и пшеничное.

Планируется, что в фирменных магазинах «Велес» напиток будет продаваться исключительно в стекле. Поставки в торговые сети – в кегах. По прогнозам курганского бизнесмена, пробная партия пива, предположительно, будет готова к марту.

«Мы понимаем, что заходим в высококонкурентную нишу, но проект нам интересен», – резюмировал г-н Ильтяков и добавил, что пока не готов озвучивать сроки окупаемости пивоварни.

Напомним, в Зауралье основным поставщиком местного пива считается Курганский пивоваренный завод, который выпускает 10 видов пива, а также квас и газировку.

Мясокомбинат «Велес» контролируют братья Дмитрий и Александр Ильтяковы. Оба – депутаты. Дмитрий – депутаты думы Курганской области, Александр Ильтяков депутат Госдумы РФ шестого и седьмого созывов.

Курган, Екатерина Максимова

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