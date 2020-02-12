«Вам понравится»: губернатор Шумков перечислили главные стройки-2020

Реконструкция набережной Кургана и ЦПКиО, ремонт знаковых мест Шадринска, Далматово и других территорий – губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал главные стройки региона на текущий год. А также обратился с просьбой к курганцам. Обо всем этом Шумков написал в своем аккаунте в Инстаграм.

«Продолжаем наводить порядок. В этом году возобновим масштабные работы на набережной Кургана. Параллельно будет продолжена масштабная реконструкция ЦПКиО. Вместе с этим под благоустройство зайдет целый ряд знаковых площадок в городе. Вам понравится», – написал в Инстаграм Шумков.

Глава региона также перечислил основные строительные объекты в других городах Зауралья. В Шадринске начнутся работы по ремонту набережной и продолжится благоустройство пешеходной площади. «Там же хотим начать еще один комплексный проект благоустройства. Все в этом году», – отметил губернатор.

В Далматово, где в 2019 году благоустраивался парк, власти планируют привести в порядок центр города. «Будем значительно увеличивать масштаб в увязке с комплексными дорожными работами и заменой освещения», – пообещал Шумков. Напомним, ранее глава региона поставил областному кабмину задачу комплексного развития туристской инфраструктуры в Шадринске и Далматово, где сосредоточены памятники архитектуры 17, 18, 19 веков. При этом в городах пока слишком скромная инфраструктура: не хватает гостиниц, мини-отелей, кофеен и прочих инвестсервисных объектов, без которых невозможно говорить о развитии туризма.

В своем посте в Инстаграм Шумков отметил, что региональные власти заявили три территории Зауралья на конкурс «Малые города», комплексные проекты благоустройства данных территорий уже готовы.

«По несколько площадок в этом году будет благоустроено в каждом административном центре. И, как писал ранее, ремонт большого количества дорог, дворов, домов, памятников, соцобъектов. Мы будем стараться привести в порядок все, на что у нас хватит сил. Но чтобы результат был более ощутимым, нужна ваша помощь и активная позиция. – обратился к курганцам Шумков. – Дом, двор, балкон, прилегающая территория, входная группа – все, что зависит от вас и что можно привести в порядок и создать уют».

Курган, Дарья Котова

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