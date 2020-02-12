В Зауралье в суд ушло дело экс-главы Щучье и его «любимого» подрядчика

Следком Курганской области передает в суд два связанных уголовных дела – экс-мэра Щучье Владимира Тамахина и коммерсанта, который ремонтировал в Щучанском районе дороги и обвиняется в хищении миллионов рублей. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает СУ СКР по Курганской области.

Как сообщал «Новый День», экс-глава Щучье Владимир Тамахин, покинувший пост мэра в 2018 году, обвиняется по двум статья УК РФ – ст. 160 и ст. 159 (хищение чужого имущества и мошенничество).

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы глава города похитил более 700 тыс рублей «путем оформления незаконных приказов о премировании» самого себя. И на этом не остановился.

«В период с 2017 по 2018 год обвиняемый, действуя в соучастии с заинтересованным лицом, путем оформления фиктивных договоров об оказании услуг и последующей их оплаты, совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 1 миллиона рублей», – добавили в региональном следкоме.

Как сообщает Следком Зауралья, в суд передается и уголовное дело, фигурантом которого стал коммерсант, получавший при Тамахине дорожные подряды в Щучанском районе.

В СУ СКР Курганской области уточняют, что директору коммерческой фирмы предъявлено обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере. Следователи изучали дорожные стройки на территории района.

Один из объектов – строительство дороги в Щучанском районе.

«В 2017 году обвиняемый с целью экономии и незаконного получения наибольшей прибыли дал указание подчиненным использовать меньший объем щебня, применяемого в качестве основания дорожного полотна, чем это предусмотрено проектной документацией и условиями контракта, скрыв данный факт от государственного заказчика», – уточнили в Следклме. Экономия на щебне позволила подозреваемому похитить более 1 млн бюджетных рублей.

Еще порядка 1 млн рублей коммерсант незаконно получил во время ремонта одной из улиц райцентра. И, наконец, третий эпизод, который связан с преступным сговором между дорожником и экс-главой.

«В период 2017-2018 годов обвиняемый вступил в преступный сговор с главой города Щучье на хищение бюджетных средств, исполняя который они составили фиктивные договоры на перевозку грунта на одну из строительных площадок. Эти договоры впоследствии были оплачены за счет средств муниципалитета при фактическом отсутствии выполнения работ. В данном случае обвиняемым при соучастии главы Щучье было похищено более 1 миллиона рублей», – уточняют следователи.

Курган, Щучье, Дарья Котова

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