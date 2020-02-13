В Зауралье создается «насосный кластер» под нужды газовиков и нефтяников

На базе индустриального парк «РИД Катайск» планируется создание «насосного кластера». Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

«Якорем» кластера, как и обсуждалось ранее, станет АО «Катайский насосный завод». Сейчас у предприятия, по словам генерального директора АО «Катайский насосный завод» Анатолия Зуева, сформирован портфель заказов, включая заказы по программе импортозамещения, и поставок продукции для строящихся атомных электростанций, как в России, так и за ее пределами. В завод вкладываются инвестиции, обновляется его матриально-техническая база. Планируемый объем инвестиций на 2020 год – более 48 млн рублей.

Под индустриальный парк «РИД Катайск» насосный завод выделяет территории, не задействованные в производственном процессе. Планируемая площадь новых и реконструированных зданий промпарка, оснащенных достаточной энергетической инфраструктурой, составит более 40 тыс кв м.

«Одной из задач индустриального парка станет участие тех, кто будет там заниматься производством, в кооперации и аутсорсинге по выпуску продукции для Катайского насосного завода. Это создаст условия для формирования «насосного кластера», продукцией которого станет оборудование для газовой и нефтяных отраслей в рамках программы импортозамещения, а также электрическое оборудование, резиновые, пластмассовые изделия и другое. Кроме того, рассматривается возможность создания на базе Катайского насосного завода логистического и складского центров», – сообщает пресс-служба курганского губернатора.

Вопрос запуска кластера 12 февраля обсуждался на уровне заместителя курганского губернатора Владимира Архипова и первого вице-президента РАТМ Холдинг, председателя совета директоров АО «Катайский насосный завод» Виктора Беляева.

Как сообщал «Новый День», Катайск по решению премьер-министра страны Дмитрия Медведева получил статус «территории опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР). Бизнесменам обещаны существенные налоговые преференции, а муниципалитет к 2028 году планирует диверсифицировать экономику, снизив зависимость от градообразующего предприятия – ЗАО «Катайский насосный завод»

Курган, Катайск, Дарья Котова

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