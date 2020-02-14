Из-за гриппа и ОРВИ в школах Курганской области продлен карантин

Карантин в школах Курганской области продлен до 19 февраля. Ожидается, что школьники вернутся к занятиям 20 февраля.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, решение о продлении карантина на территории региона было принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов проинформировал о том, что заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в 13 районах области и городах Кургане и Шадринске. Темпы снижения по области среди детей в возрасте 7-14 лет – до 33,9%. В группе 15 лет и старше сохраняются темпы прироста 34,6%.

«Штабом рекомендовано руководителям организаций и предприятий всех форм собственности продолжить масочный режим в организациях с высоким риском распространения вирусов – предприятиях торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта, обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий»,– сообщают в облправительстве.

Заболевших коронавирусом на территории Курганской области не зарегистрировано.

Как сообщал «Новый День», каранин в курганских школах был введен с 6 февраля. Школьники получили незапланированные десятидневные каникулы из-за статистики Роспотребнадзора. В возрастных группах от 0 до 14 лет темпы прироста заболеваемости в начале февраля составляли до 64,6%.

Курган, Дарья Котова

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