В Курганской области вынесен приговор бизнесмену Бычкову, который грозился сорвать отопительный сезон

Директор ООО «Теплоресурс» Леонид Бычков, чье предприятие с 2012 года обслуживает котельные в 10-ти районах Курганской области, признан виновным в незаконном предпринимательстве.

Как сообщал «Новый День», уголовное дело в отношении г-на Бычкова было возбуждено летом 2019 года. По версии следствия, Бычков с начала осени 2017 года получал незаконную прибыль от своей деятельности без лицензии и незаконно эксплуатировал котельную в Юргамыше как опасный объект. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

Как сообщает Znak.com, во вторник, 18 февраля Юргамышский районный суд признал Бычкова виновным. Ему назначен штраф в 150 тыс. рублей, еще 25 тыс. предприниматель заплатить в качестве возмещения за проведение экспертизы.

Как подробно сообщал «Новый День», в конце 2019 года гендиректор ООО «Теплоресурс» (входит в холдинга ООО «Уралкотел») Леонид Бычков начал шантажировать региональное правительство прекращением подачи тепла в поселке Юргамыш, где проживает более 7 тыс человек.

Свою угрозу г-н Бычков приурочил к новогодним праздникам и объяснил свои слова тем, что его не устраивают вновь утвержденные для предприятия тарифы. При этом ООО «Теплоресурс» – единственный поставщик тепла в данной территории, который просто не имеет право в одностороннем порядке остановить котельную и заморозить населенный пункт.

Угрозы предпринимателя Бычкова наталкивали на мысль, что его заяления – не что иное, как элемент шантажа. Причин для этого хватает. Это и уголовное дело, фигурантом которого стал Бычков, и политика регионального департамента госрегулирования цен и тарифов.

Как рассказал «Новому Дню» информированный источник, представители ООО «Теплоресурс», подавая документы на утверждение тарифа, зачастую не моги подтвердить обоснованность своих расходов.

ООО «Теплоресурс» эксплуатирует в Зауралье 77 котельных, из них 76 котельных работают на угле, одна на природном газе. По какому принципу теплоснабжающая компания много лет назад была выбрана единственным поставщиком тепла в ряде муниципалитетов, остается загадкой. На сомнительных условиях в аренду передавались муниципальные котельные и тепловые сети, затем поставщик тепла устанавливал рядом с ним свои модульные котельные и становился монополистом.

Источники в правительстве региона отмечают, что командой губернатора Вадима Шумкова задан тренд на наведение порядка во всех сферах, в том числе в ЖКХ. В городах и районах области должны работать добросовестные теплоснабжающие компании, которые действуют в рамках закона и не считают шантаж главным принципом диалога. К примеру, от услуг теплоснабжающей компании Бычкова уже отказался Варгашинский район.



Курган, Юргамыш, Дарья Котова

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