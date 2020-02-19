Мэрия Кургана заключила контракт на строительство долгожданной дороги

Госконтракт на строительство новой дороги – подъездной путь к поселку Теплый стан, заключен. Об этом «Новому Дню» сообщил руководитель курганского Управления капитального строительства Андрей Чудаков. Подрядчиком выступает АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Дорожники с нуля должны построить почти полтора километра автодороги.

Варгашинское предприятие в начале февраля было признано победителем тендера. Больше на дорожную стройку никто из подрядчиков не заявился.

Лот, который дословно называется «подъездная автодорога к поселку «Теплый стан», оценивается в 50 млн 510 тыс рублей. Деньги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» выделяются из федерального и областного бюджетов.

Протяженность трассы, которая будет двухполосной, 1521 метров. Вид строительства – новое. Подрядчик должен завершить работы до 30 сентября 2020 года. Предполагается не только строительство новой дороги, но и прокладка инженерных сетей, установка ограждения. Подъездной участок будет проходить чуть южнее шоссе Тюнина.

Как сообщал «Новый День», строительство капитальной дороги к отрезанному от трасс поселку – долгожданное для курганцев событие. В прошлом году до Теплого стана не могли проехать даже автобусы. С просьбой решить проблему горожане обратились к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову во время его дебютного прямого эфира в социальных сетях. И тогда глава региона сообщил, что вопрос уже решен: дорога будет.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 190 км дорог. Общий объем финансирования составит более 2 млрд рублей. Это превышает показатель 2019 года, когда в нацпроект вошли 158 км дорог Зауралья.

Непосредственно в Кургане по нацпроекту в текущем году будут построены и отремонтированы 10 дорожных объектов.

В их числе продолжение ремонта ул. Мостостроителей (на участке от проспекта Голикова до микрорайона Левашово). Запланирован ремонт двух въездов в Курган. Это шоссе Ботаническое и Восточный подъезд (на участке от путепровода в микрорайоне Керамзитном до трассы Р-254 «Иртыш»). Плюс строительство подъездной дороги к микрорайону Теплый Стан.

В ремонтный список попадут участки дорог на улицах Станционная (отрезок от ул. Ленина до ул. Гоголя), К. Мяготина (от ул. Невежина до кольцевой развязки, где расположен памятник «Танк Т-34»), Половинская (от ул. Гоголя до ул. Куйбышева).

Курган, Дарья Котова

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