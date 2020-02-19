У губернатора Шумкова появился новый заместитель: будет отвечать за стратегический блок

В правительстве Курганской области перестановки. Заместитель губернатора – директор регионального департамента АПК Владимир Архипов получил пост заместителя губернатора по экономической политике. Эту информацию «Новому Дню» в среду, 19 февраля, подтвердили в пресс-службе губернатора.

33-летний Архипов недолго занимал пост главы департамента АПК. Напомним, экс-глава Кетовского района Владимир Архипов перешел в правительство Зауралья в октябре 2019 года.

Новая должность Архипова в кабмине региона – это явное повышение. В пресс-службе губернатора Шумкова причину переназначения чиновника объяснили тем, что таким образом четко закрепляется функционал Архипова, который будет отвечать за весь экономический блок, включая АПК.

Место главы департамента АПК, которое с сегодняшнего дня стало вакантным, займет Павел Остапенко.

Владимир Архипов окончил экономический и юридический факультеты Курганского государственного университета. «С 2014 по 2018 годы в правительстве Курганской области занимал должность заместителя начальника управления по социальной политике», – напомнили биографию нового зама губернатора Вадима Шумкова в облправительстве. Затем прервал работу в правительстве и занял пост главы Кетовского района. В конце 2019 года Архипов вернулся в региональный кабмин.

Курган, Дарья Котова

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