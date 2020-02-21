Губернатор Шумков сменил главу департамента, отвечающего за госимущество

В пятницу, 21 февраля, пост главы департамента имущественных и земельных отношений Курганской области покинула Лариса Галченко. За госимущество Зауралья Галченко отвечала чуть менее года.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, Лариса Галченко с сегодняшнего дня занимает новую должность. Она назначена председателем регионального Комитета по делам архивов.

С 21 февраля руководить департаментом имущественных и земельных отношений с приставкой «и.о» будет Яна Юрина. До сегодняшнего дня она была заместителем Галченко, занимала пост начальника управления имущественных и земельных отношений.

Галина Галченко до марта 2019 года в курганском облправительстве занимала должность и.о. директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Затем, уже без приставки «и.о.», возглавила департамент имущества. Новое назначение г-жи Галченко – это явное понижение.

В 2019 году правительство Зауралья планировало продать госпакеты акций (49%) в нескольких крупных предприятиях – «дочках» регионального правительства, но покупателей на госактивы не нашлось.

Курган, Дарья Котова

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