В Кургане в план ремонтной кампании попали сотни дворов

Мэрия Кургана определилась со списком дворов, которые в 2020 году будут отремонтированы. Это более 100 придомовых территорий. В ремонтную программу также попали дворы, благоустройство которых собственники жилья готовы частично компенсировать.

Как сообщает во вторник, 25 февраля, администрация Кургана, в 2020 году с учетом нескольких программ будут отремонтированы более 100 дворов. В их числе программа «Основные направления благоустройства территории города Кургана», в рамках которой свои заявки на работы оформляют сами жильцы. Заявки от курганцев принимались до 31 января. Список уже сформирован. По схеме софинансирования со стороны жильцов будут отремонтированы порядка 60 дворов.

«В конце 2019 года по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова и главы города Андрея Потапова был разработан механизм благоустройства дворов, предусматривающий финансовое участие собственников жилья и управкомпаний. Вводя условие о софинансировании со стороны собственников, мы хотели повысить их ответственность за содержание своих территорий, поскольку, как показывает практика, там, где жители активны и принимают финансовое участие в благоустройстве своих территорий, дворы содержатся в порядке», – пояснил первый заместитель главы Кургана Андрей Жижин.

Как сообщал «Новый День», мэрия Кургана готова финансировать внеплановый ремонт дворовых территорий, если горожане проявят активность и подадут заявку. В этом случае город оплатит 85% от сметной стоимости работ, а 15 % – вклад самих жильцов.

Как ранее сообщал глава городского департамента развития городского хозяйства Дмитрий Лютиков, свое решение курганцы должны оформить на общем собрании собственников жилья. После этого заявка на участие в программе подавалась в мэрию столицы Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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