У мэра Кургана новый заместитель: будет отвечать за самую чувствительную сферу

Заместителем главы Кургана по социальной политике 25 февраля назначена Елена Ситникова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Зауралья.

Елена Ситникова имеет два высших образования. В 1992 году окончила Курганский государственный университет по специальности «Филология». В 2005 году получила диплом юриста.

«Елена Вячеславовна более 20 лет работает в органах исполнительной власти и местного самоуправления. В разные годы она работала на разных должностях в администрации города Кургана и ее профильных департаментах, в аппарате главы города Кургана и Курганской городской Думы. Также занимала пост в управлении по социальной политике правительства Курганской области. С февраля 2018 года по настоящее время являлась заместителем главы Кетовского района по социальным вопросам», – представили чиновницу в мэрии.

Как сообщал «Новый День», в январе пост заместителя главы Кургана по соцвопросам освободил 57-летний Игорь Постовалов, который курировал соцблок с 2010 года.

Уход Постовалова связывают с одним из крупных провалов – капитальным ремонтом городской школы № 11. Ремонтные работы неожиданно для всех начались в разгар учебного года – в январе 2020 года. Родители учеников были возмущены таким решением. «Разъяснительной работы с людьми не провели, учеников в середине учебного года распределили в другие учебные заведения», – уточнил собеседник «Нового Дня».

Курган, Дарья Котова

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