Мишустин утвердил ускоренный сценарий развития Курганской области и пообещал миллиарды

Правительство Курганской области во вторник, 25 февраля, представило премьер-министру РФ Михаилу Мишустину индивидуальную программу ускоренного социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы. Председатель российского правительства одобрил документ. До 2024 года область получит 5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который находится с однодневным визитом в Зауралье, подписал индивидуальную программу ускоренного социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы (ИПСЭР).

Утверждение ИПСЭР премьер-министром означает утверждение финансирования. В течение пяти лет регион получит пять млрд рублей из федерального бюджета.

Средства направят, во-первых, на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков – чтобы там могли появиться новые производства. Во-вторых, на поддержку предпринимателей: будет увеличен фонд льготных займов для промышленников и малого бизнеса. Также промышленники и предприниматели смогут получить финансовую поддержку на покупку нового оборудования. Кроме того, на деньги этой программы будут создавать инфраструктуру для новой жилой застройки – дороги и коммунальные сети для жилых районов. Одной из составляющих программы также создание особой экономической зоны.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что Курганская область стала первым из десяти регионов, где программа одобрена. Подобный документ по поручению правительства РФ помимо Зауралья разрабатывали еще девять субъектов РФ со сложной социально-экономической ситуацией.

«Основная цель разработки такого документа – вывести регионы из негативного социально-экономического развития, из «зоны бедности». А также – создавать новые точки роста. Для усиления этой работы мы закрепили за регионами кураторов от федерального центра. Хочу сказать, что здесь Курганской области повезло, куратором является Антон Германович Силуанов, министр финансов», – сказал Михаил Мишустин.

Министр финансов Антон Силуанов, сопровождающий Мишустина во время визита, описал показатели индивидуальной программы развития региона.

«Цели программы. Первое – снижение в два раза уровня бедности. В 2024 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составит не более 8 % в (сейчас это 19 процентов). За пять лет планируется создать около 10 тыс. новых рабочих мест, что примерно на 10% снизит безработицу. Также планируется увеличение доли автомобильных дорог регионального и муниципального значения в соответствии с нормативными требованиями», – пояснил куратор региона.

Михаил Мишустин подчеркнул, что регион уже демонстрирует позитивные сдвиги. «В прошлом году экономические показатели Курганской области, несмотря на непростую ситуацию, продемонстрировали положительную динамику. Это хороший тренд. У вас индекс промышленного производства более чем в два раза выше среднероссийского, а также значительно увеличились инвестиции в основной капитал. Мы всё это видим, фиксируем. Сегодня мы обсуждали проект застройки Заозёрного микрорайона, где сейчас ведётся активное строительство жилых домов. Здорово, что при таком развитии района вы также думаете о социальных объектах: садики, школы, больницу также запланировали. Именно по такому плану надо работать. А в целом, конечно, можно сказать, что проблемы, о которых мы сегодня услышали, копились годами», – заявил председатель правительства.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что программа является действенным инструментом для преодоления стагнации и сравнил её с удочкой из знаменитой пословицы.

«Те показатели, которые отметил Антон Германович (Силуанов) лягут в программу, постараемся их выполнить. Цели очень амбициозны, более того, они понятны людям. Это не абстрактные показатели, а конкретные вещи, которые касаются каждой семьи региона области – увеличение доходов, сокращение безработицы, сокращение бедности. Со своей стороны даём обязательство работать и благодарим правительство РФ за поддержку Курганской области», – сказал Вадим Шумков.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, программа включает в себя несколько направлений. Основная задача ИПСЭР Курганской области – определить меры и шаги, которые помогут появлению новых производств и развитию существующих на территории субъекта.

Курганская область уже своими силами начала реализацию нескольких мер, которые заложены в программе. В 2019 году в регионе появились индустриальные парки, введены новые меры поддержки бизнеса.

В разработке программы принимали участие общественники, представители предпринимательского сообщества и депутаты.

Вместе с этим Михаил Мишустин затронул и ещё одну важную проблему региона – тарифы на электроэнергию. «Ну, и еще одна важная тема для региона – это тарифы на электроэнергию. «Конечно, бизнес заинтересован в том, чтобы они были как можно ниже, поставщики хотят заработать, хотят работать с прибылью, получать экономически обоснованную плату. У каждого свои аргументы. И здесь нам нужно тоже серьёзно поговорить о тех вопросах, которые накопились, и нужно найти оптимальный баланс», – заключил премьер-министр.

Как сообщал «Новый День», 25 февраля Михаил Мишустин совершил свою первую поездку в УрФО, начал с Курганской области. Премьер побывал в Курганской больнице скорой помощи, которая остро нуждается в ремонте (не ремонтировалась с 80-ых годов) и обновлении оборудования. В конце 2019 года курганское правительство начало в больнице ремонтные работы. Михаил Мишустин пообещал, что федералы помогут – выделять на продолжение работ средства из резервного фонда РФ. Также область получит помощь Москвы по другим проектам, связанным со здравоохранением региона.

Курган, Дарья Котова

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