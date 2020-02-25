Курганские реаниматологи пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину, он ответил – решим вопрос

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший с визитом в Курганскую область, посетил Курганскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Российский премьер отметил: «Очень грустно, что больница в таком состоянии». И пообещал медикам помощь.

Во вторник, 25 февраля, премьер-министр Михаил Мишустин, прилетев в Курган, сразу отправился в городскую больницу скорой медицинской помощи. Курганский губернатор Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм выложил несколько видео, на которых Мишустин общается с медиками БСМП. Во время встречи заведующий отделением реанимации Розенбергер сообщил, что учреждение давно нуждается в ремонте.

Российский премьер пообещал врачам, что помощь им будет оказана, будут выделены деньги на «человеческий ремонт». Нужную сумму Зауралье получит из резервного фонда. Михаил Мишустин отметил, что затягивать с вопросом не будут.

В сторис Вадима Шумкова в Инстаграм сообщается, что премьер-министр Михаил Мишустин пообещал помочь с ремонтом и оснащением не только БСМП, но и двум поликлиникам. «Для нас это колоссальная поддержка», – отметил Шумков.

Как сообщал «Новый День, в социальных сетях периодически появлялись фотографии реанимационного отделения БСМП. Горожан возмущают «ужасные условия». Потолки со следами протечек, облупившаяся краска на стенах, ржавые трубы, плинтус, который уже превратился в труху, обшарпанные деревянные окна.

Ранее главный врач БСМП Сергей Фролов заявлял «Новому Дню», что он рад появлению такой информации. «Это очень хорошо», – комментировал летом 2019 года Сергей Фролов, возглавляющий БСМП уже восемь лет. Он рассказал, что отделение реанимации не ремонтировалось с 80-х годов.

Курганский губернатор Шумков первый, кто за последние несколько лет признал ситуацию в БСМП «аховой» и пообещал ее исправить. Ремонт в БСМП начался в конце 2019 года, но нужно еще около 200 млн рублей.

Председатель комитета думы Зауралья Елена Воронович, которая также присутствует на встрече, говорит о том, что большое число жалоб и обращений, которое поступает к депутатам – это как раз вопросы медицины.

По ее словам, БСМП несомненно острейшая тема, состояние больницы ужасающее, но в Курганской области есть и еще один проблемный объект – это взрослая поликлиника. Существующее помещение не справляется с потоком пациентов.

Строительство новой поликлиники поможет значительно улучшить условия приема пациентов. На нее требуется порядка 785 млн рублей. Предлагается ее включить в федеральную адресно-инвестиционную программу на 2020-2021 годы.

Воронович уверяет, что, в случае принятия положительного решения о федеральной помощи, «ЕР» готова оказать любое содействие. Например, информационное – в части отражения пожеланий граждан. В том числе необходимо, по ее словам, сразу с учетом пожеланий жителей и комфорта граждан продумывать парковку, логистику, возможность добираться с удобством.

Курган, Дарья Котова

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